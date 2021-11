Thurgau: Seit 50 Jahre gibt es im Kanton Frauenfussball

50 Jahre Frauenfussball Sie hatten keine Angst vor dem Ball – vor 50 Jahren trat das erste Thurgauer Frauenfussballteam auf den Platz Mit dem FC Rot-Weiss Emmishofen kickte am 7. November 1971 die erste Frauschaft in einem offiziellen Spiel. Der Klub nahm auch danach an Meisterschaften teil. Es war der Startschuss für den Frauenfussball im Thurgau. Ein Rück- und Ausblick mit einer Weltrekordhalterin und dem Präsidenten des Thurgauer Fussballverbandes. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.15 Uhr

Der FC Rot-Weiss Emmishofen im Jahr 1972 bei einem Fussballspiel. Bild: PD

Das Jahr 1971 war eine wichtige Zeit für die Emanzipation der Thurgauer Frauen. Nicht nur für die Abstimmungen und Wahlen erkämpfen sie sich dieselben Rechte wie die Männer, sondern auch auf dem Fussballplatz. «Vorübergehend galt für Frauen in England und Deutschland ein Stadion- und somit ein Spielverbot. Auch in der Schweiz gab es wenig Aktivität», sagt Patrick Küng, Präsident des Thurgauer Fussballverbands.

Patrick Küng ist Präsident des Thurgauer Fussballverbandes. Bild: Andrea Tina Stalder

«Erst durch die Gründung der ‹Confederation of Independent European Female Football› und der Austragung der ersten inoffiziellen Weltmeisterschaften wurde das Spiel für sie wieder zugänglich.» Er sagt:

«Im Jahr 1970 kam es durch die Gründung der Damen-Fussball-Liga zur Geburtsstunde des Schweizer Frauenfussballs.»

Mädchen und Frauen hätten schon vorher Fussball gespielt, doch es seien nur Freundschaftsspiele gewesen – und so schnell wie sich die Teams gefunden hätten, wären sie auch wieder auseinander gegangen. «Mit dem FC Rot-Weiss Emmishofen spielten am 7. November 1971 die ersten Frauen in einem Thurgauer Fussballverein, von dem bestätigt ist, dass sie nicht nur Freundschaftsspiele bestritten. Sie blieben auch danach bestehen und nahmen an Meisterschaften teil.»

Da dieses Frauenteam das einzige im Thurgau war, mussten sie für die Spiele in der ganzen Schweiz herumfahren, um gegen die weit verstreuten Frauenteams anzutreten. Küng sagt, erst ab etwa 1976 hätten sich weitere Thurgauer Frauenteams geformt.



Ohne Klubhaus und eher mit Kraft als Technik

Der FC Rot-Weiss Emmishofen spielt auf dem Sportplatz Döbeli in Kreuzlingen gegen den SV Rapid Basel im Jahr 1972. Bild: PD

«Wir spielten auf einem Acker in Emmishofen ohne Klubhaus und nutzten auch eher Kraft als Technik», sagt Ruth Schmid-Senn, ehemalige Spielerin des FC Rot-Weiss Emmishofen. Der damals bereits bestehende Männerklub FC Rot-Weiss Emmishofen habe ihre Kolleginnen und sie angefragt, ob sie bereit wären, ein Frauenteam zu gründen. So wurde Ruth Schmid-Senn zu einer der ersten Spielerinnen im Frauenklub.

«Wir sagten zu und spielten die ersten Matchs. Ich war Goalie, denn ich hatte keine Angst vor dem Ball.»



Es sei nicht vergleichbar gewesen mit dem Männerfussball und sie seien auch nicht überall auf Akzeptanz gestossen. «Es hiess, wir gehörten hinter den Küchenherd, nicht auf das Spielfeld.» Doch das Team habe immer einen Heidenspass gehabt und sei sehr motiviert gewesen.

Der Verein Rot-Weiss wurde jedoch bald darauf aufgelöst, über Umwege wurde er zum AS Calcio Kreuzlingen. Weshalb es mit dem FC Rot-Weiss Emmishofen zu Ende ging, habe sie vergessen, sagt Schmid-Senn.

Die Affeltrangerin und ihre Teamkolleginnen wechselten danach zum FC Kradolf-Schönenberg. Als jenes Frauenteam nach vier Jahren ebenfalls aufgelöst wurde, gingen die Frauen weiter nach Weinfelden. Ruth Schmid-Senn selbst begann jedoch in Winterthur für den SC Veltheim und in der Nati zu kicken.

Ruth Schmid-Senn vor Pokalen, die sie in ihrer Karriere als Fussballerin und Schiedsrichterin erkämpfte. Bild: PD/Werner Lenzin

Die längste Karriere

«Der Schweizer Fussballverband (SFV) ging nicht auf die Bitte der Fussballerinnen ein, offizielle Spiele in den Rahmen des SFV zu organisieren. Sie boten an, Schiedsrichterinnen auszubilden», sagt Patrick Küng. Darauf hätten 14 Frauen den Kurs besucht, darunter Ruth Schmid-Senn. Die Aufnahme des Frauenfussballs in den SFV erfolgte erst im Jahr 1993.

Ruth Schmid-Senn nahm ihre Schiri-Karriere im Jahr 1974 auf und zog sie bis ins Jahr 2015 weiter. «Meine Karriere in der Nati schloss ich im Jahr 1978 ab, das Pfeifen sagte mir mehr zu. Meinen letzten Einsatz als Goalie hatte ich mit 53.» Die rund 41 Amtsjahre als Schiedsrichterin macht sie zur Weltrekordhalterin. Sie sagt:

«Ich bin sehr stolz auf meine Karriere und war immer mit Herzblut dabei.»

Fussballspielerinnen am fünften TKB-GirlsDay, welcher am 13. September 2020 stattfand. Bild: PD

Der Ball ist derselbe, aber nicht der Lohn

Gleich gestellt sind Fussballerinnen den Fussballern jedoch noch nicht. Küng sagt:

«In der Schweiz gibt es eigentlich keine Profis im Frauenfussball. Wenige Topspielerinnen kriegen Spesen oder einen kleinen finanziellen Beitrag. Die Spielerinnen gehen einem Beruf nach und müssen für die Spiele auch Ferien hergeben.»

SRF berichtete in zwei separaten Artikeln, dass Spielerinnen der Nati A 1000 bis 1500 Franken monatlich erhalten und männliche Super League Spieler durchschnittlich 13900 Franken pro Monat. Der SFV wollte keine Zahlen bekannt geben.

Der Frauenfussball heute

«Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums haben wir die Mädchen- und Frauenteams des Thurgauer Fussballverbandes aufgefordert, sich in einem Video vorzustellen», sagt Patrick Küng, Präsident des Thurgauer Fussballverbands. Diese seien auf der Website des Verbandes zu finden, wo man für seine Favoritinnen bis zum 24. November abstimmen könne.

Mit den zu gewinnenden Gutscheinen können die Vereine neues Material und Ausrüstung beschaffen. Um herauszufinden, was die Mädchenteams an Material und Unterstützung genau brauchen, arbeite man auch mit der Fachhochschule Graubünden an einer Projektarbeit, sagt Küng.

«Der Verband hat sich die Mädchen- und Frauenförderung auf die Fahne geschrieben.»

So führe man jährlich den TKB-GirlsDay durch, bei dem jeweils rund 50 Mädchen in den Sport schnuppern. Im Jahr 2021 zählt der Verband 330 Mädchen und 221 Frauen, sagt Küng.

Mädchen spielen Fussball und lernen Tricks in der Mehrzweckhalle Berg am vierten TKB-GirlsDay. Bild: Andrea Stalder

Bei den Männern sieht es folgendermassen aus: 1968 bei den Erwachsenen und 4390 bei den Junioren. Er sagt:

«Über die letzten zehn Jahre gesehen blieben die Aktivteams der Frauen etwa gleich.»

Was sich ändert: Die Mädchen fangen früher an Fussball zu spielen – und die Knabenteams als auch die Mädchenteams zählen insgesamt mehr Mitglieder. Bis zur U14/U15, aber auch gelegentlich in der U18/U19 spielen die Jugendlichen in gemischten Teams. Von den insgesamt 397 Teams im Verband sind neun Frauenteams und 14 reine Mädchenteams verzeichnet.

Vor drei Jahren wurde die Funktion der Leiterin Projekt Entwicklung Frauenfussball im Verband erstellt und mit Silvia Heeb besetzt, sie gab das Amt diesen Sommer ab. Ihre Nachfolge ist noch offen. Sie sagt: «Davor wurde die Mädchenförderung beispielsweise in der Sportschule zwar behandelt, jedoch mehr als Nebenprojekt.»

