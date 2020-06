Gutscheine über 50 Franken für alle Weinfelder? Links-Grün will, Rechts-Bürgerlich zögert Das Weinfelder Parlament entscheidet am Donnerstag, ob es die Gutscheinaktion des Stadtrates unterstützt. Die Meinungen unter den Fraktionen gehen auseinander. Sabrina Bächi 17.06.2020, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im grossen Saal im Weinfelder Rathaus entscheidet das Stadtparlament über den Gutschein-Vorschlag des Stadtrats. (Bild: Andrea Stalder)

Am Donnerstag stimmt das Weinfelder Stadtparlament über die Gutscheinaktion des Stadtrates ab. Eine Umfrage unter den Fraktionspräsidenten zeigt: Das Projekt «Wyfelde hebed zemä» mit der Gutscheinaktion goutieren nicht alle. Die Gesamtkosten für die Gutscheine im Wert von je 50 Franken für jeden Einwohner Weinfeldens belaufen sich auf rund 600'000 Franken. Finanziert werden soll es mit dem Gewinn der Rechnung 2019.

Zunächst zum Positiven: Die Unterstützungsbemühungen des Stadtrats für das örtliche Gewerbe begrüssen alle Fraktionen. Auch die SVP Weinfelden, sagt Stefan Wolfer, Fraktionspräsident der SVP und EDU, auf Anfrage.

«Allerdings sind wir der Gutscheinaktion gegenüber tendenziell kritisch eingestellt.»

Stefan Wolfer, Fraktionspräsident SVP und EDU. (Bild: PD)

Das Giesskannenprinzip, mit dem die Stadt das überschüssige Steuergeld ausgeben will, behagt der bürgerlichen Partei nicht. Wolfer sagt: «Es entspricht nicht unseren Werten, dass die Stadt Steuern auf Vorrat einzieht, um sie nach eigenem Gutdünken wieder zu verteilen.» Hilfe soll gezielt erfolgen. Etwa mit einer Steuersenkung für das kommende Jahr. Wolfer ist der Meinung, dass die öffentliche Hand in der jetzigen Krise antizyklisch agieren soll. Für die Abstimmung am Donnerstag hat die Fraktion jedoch Stimmfreigabe beschlossen.

Unterschiedliche Sicht innerhalb der Partei

Martin Brenner, Fraktionspräsident FDP. (Bild: PD)

Die Weinfelder FDP sei geteilter Meinung, sagt Fraktionspräsident Martin Brenner. «Die einen begrüssen, dass mit den Gutscheinen das lokale Angebot unterstützt wird», sagt Brenner. Weiter sei es auch positiv, dass die Einwohner selbst entscheiden können, wo und wie sie den Gutschein einsetzen. Kritisch diskutiert wurde dagegen, ob mit der Verteilung der Gutscheine sichergestellt werden kann, dass die beabsichtigte Wirkung auch eintritt.

«Es ist fraglich, ob die Gutscheine eine Ankurbelung des lokalen Konsumverhaltens auslösen.»

Alexandra Beck, Fraktionspräsidentin CVP, EVP und JA. (Bild: PD)

Ebenso kritisch betrachtet Alexandra Beck die Gutscheinaktion. Ihre Fraktion der CVP, EVP und JA begrüsse es, dass der Stadtrat einen Teil des Gewinns in die Bewältigung der Coronakrise investiert, sagt die Fraktionspräsidentin.

«Nachdem die Stadt in den vergangenen Jahren wiederholt einen Gewinn ausgewiesen hat, ist es nicht mehr als richtig, wenn ein Teil davon schnellstmöglich wieder investiert wird»

Die Fraktion werde sich am Donnerstag die Argumente der Parlamen- tarier noch einmal anhören und dann entscheiden. Grundsätzlich habe sich die Fraktion für eine Stimmfreigabe entschieden.

«Die Stadt soll nicht sparen, wenn die Not akut ist»

Marcel Preiss, Fraktionspräsident SP, GP und GLP. (Bild: PD)

«Die Fraktion SP, GP und GLP unterstützt die Gutscheinaktion des Stadtrates», sagt Fraktionspräsident Marcel Preiss. Sie hätten in der Fraktion eine intensive Diskussion über den Vorschlag des Stadtrates geführt, dann aber entschieden, sich hinter den Vorschlag des Stadtrates zu stellen. Ob die Gutscheinaktion aber eine gerechte Lösung ist, bleibe schwierig zu beantworten.

«Matchentscheidend ist, dass das Geld im Dorf bleibt.»

Positiv wertet er auch, dass man die Gutscheine verschenken oder spenden könnte. Er findet, es sei nicht angezeigt, bereits heute zu sparen und vorsichtig zu sein, wenn die Not «gerade jetzt akut ist». Mögliche Steuerausfälle seien schwer vorherzusehen. «Zudem glaube ich, dass der Stadtrat sorgfältig mit dem Geld umgeht. So schlimm wird es nicht werden.»

Die Sitzung des Weinfelder Stadtparlaments beginnt am Donnerstagabend, 18. Juni, um 19 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich zugängig.