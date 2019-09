33'204 stationär behandelte Patienten: St.Galler Spitalverbunde präsentieren ein Minus von 4,3 Millionen Franken

Im Spitalimmobilien in Wattwil und Wil sollen zurück an den Kanton, fordern die Linken. (Bild: Mareycke Frehner)

St. Galler SP fordert: «Spitalimmobilien zurück an den Kanton»

Die Übertragung der Immobilien habe die Spitäler an ihre Grenzen gebracht, halten SP und Grüne an ihrer Fraktionssitzung fest. Gesundheitschefin Heidi Hanselmann plädiert am Anlass ihrer Partei für eine «garantierte und hochstehende Grundversorgung».