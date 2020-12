Versammlung 33 Stimmbürger entscheiden über das Budget der politischen Gemeinde Bottighofen: Opposition bleibt aus Der Voranschlag 2021 rechnet mit einem Minus von rund 660 000 Franken. Einige Einwohner hätten gerne mehr Informationen aus dem Gemeindehaus. Martina Eggenberger Lenz 11.12.2020, 15.00 Uhr

Der Bottighofer Gemeindepräsident Matthias Hofmann. Bild: Andrea Stalder (Bottighofen, 26. September 2018)

Der Gemeinderat hat sich den Entscheid, an der Durchführung der Versammlung festzuhalten, nach eigenen Aussagen nicht leicht gemacht. Präsident Matthias Hofmann erklärte zu Beginn der Veranstaltung am Donnerstagabend im Dorfzentrum, dass eine zeitliche Verzögerung des Budget-Entscheids bedeutet hätte, dass während der ersten Wochen im 2021 nur zweckgebundene Ausgaben hätten getätigt werden können. Das wollte man verhindern. Darüber, dass nur gerade 33 Stimmberechtigte der Einladung zur Versammlung folgten, zeigte sich Hofmann froh. «Ich weiss gar nicht, wie wir 80 Personen coronakonform in den Saal gebracht hätten.»