32 E-Sport-Teams aus 22 Ländern kämpften in Amriswil um den Sieg Rund 160 E-Sportler aus ganz Europa nahmen am «Supreme Masters Switzerland» im Pentorama teil. Lukas Gerzner 03.02.2020, 05.10 Uhr

Das Pentorama bietet den in- und ausländischen Teilnehmern am «Supreme Masters Switzerland» ideale Wettkampfbedingungen. Bild: Andrea Stalder

«Ich würde selbstverständlich wieder nach Amriswil kommen», sagt Sven Amacker aus Brig nach dem ersten Match, den seine Mannschaft verloren hat. Der E-Sportler ist am Freitag mit seinem Team Virtualetix ins Pentorama gereist, um am CS:GO-Turnier «Supreme Masters Switzerland» teilzunehmen. CS:GO ist der Name eines Computerspiels und steht für Counter-Strike:Global Offensive.