Lohnstreit «Ich schäme mich, dass ich hier wohne»: So turbulent verlief die Salmsacher Gemeindeversammlung Im Zuge behördlicher Konflikte wurde Haas das Bauressort entzogen. Deshalb wollen ihm die Einwohner künftig zwanzig Prozent weniger zahlen. Nach wie vor stehen eine Anzeige und eine Aufsichtsbeschwerde im Raum. Tanja von Arx 27.11.2020, 17.00 Uhr

Gemeindepräsident Martin Haas spricht an der Gemeindeversammlung zu den Stimmbürgern. Bild: Reto Martin

«Das ist eine gröbere Geschichte.» So meldete sich einer der Salmsacher zu Wort, die an der Budgetgemeinde vom Donnerstag beantragten, Gemeindepräsident Martin Haas den Lohn zu kürzen. Und zwar um zwanzig Prozent per Januar 2021, nachdem diesem im Zuge interner behördlicher Querelen das Bauressort entzogen worden war (unsere Zeitung berichtete).

«Das ist ein Affront gegenüber den Steuerzahlern.»

Man sei nicht bereit, Haas für eine Arbeit zu bezahlen, die er nicht leiste. Und schon gar nicht, die Beträge doppelt zu zahlen, da die entsprechenden Dienstleistungen unterdessen extern eingekauft werden müssten. «Eins ist sicher: Da kriegen wir keinen Rabatt.» Komme hinzu, dass Haas’ Salär von jährlich um die 150'000 Franken «ein absoluter Kaderlohn» sei.

Haas wehrte sich und sagte: «Es gab keinen Entzug des Bauressorts.» Die Ausschreibungen und anderes würden weiterhin über ihn laufen. Ausserdem liess er im Vorfeld ein Rechtsgutachten erstellen, das die Nichtigkeit des Antrags deklarierte: Die Gemeindeversammlung sei in diesem Falle nicht zuständig. Allerdings hielten die Antragsteller an ihrem Anliegen fest. «Schauen Sie auf der Homepage nach, er hat das Ressort nicht mehr», so besagter Mann zu den zahlreich erschienenen Einwohnern in der katholischen Kirche Romanshorn. Man habe selbst Abklärungen getroffen, unter anderem im Schulhaus Bergli mit einem Staatsanwalt.

«Das ist rechtens.»

Die Gemeindeversammlung in der katholischen Kirche Romanshorn war gut besucht. Bild: Reto Martin

In einer geheimen Abstimmung sprachen sich 76 Stimmbürger für die Kürzung aus und 69 dagegen, zehn legten leere Zettel ein.

Ein Versammlungsteilnehmer will nun gegen die Abstimmung vorgehen. Die Folgen sind laut dem Gemeinderat noch unklar.

Das sagt Haas zu den Differenzen

Der Abstimmung vorgezogen wurde Haas’ Stellungnahme zu den Differenzen sowohl in Schul- und Gemeinderat, die über Monate für Schlagzeilen gesorgt haben; drei Gemeinderäte und zwei Mitglieder der Schulkommission traten wegen ihm zurück. «Ich bin schockiert», sagte der Gemeindepräsident. Abklärungen hätten ergeben, dass sich «alle bis jetzt geäusserten Vorwürfe nach Abklärung mit den zuständigen Behörden des Kantons Thurgau als haltlos herausgestellt» hätten. «Zutiefst erschüttert» sei er auch darüber, dass der externe Mediator Roger Forrer, den man für eine Lösung in der Behörde beigezogen hätte, und Mitglieder des Gemeinderats ihm an der letzten Gemeindeversammlung «absolut grundlos» gesundheitliche Probleme unterstellt hätten. Mit dem neuen Gemeinderat wolle er eine Geschäftsordnung ausarbeiten und mit der neuen Schulkommission die Abläufe und Verantwortlichkeiten regeln.

«Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen im neuen Gemeinderat gemeinsam lösen.»

Marina Bruggmann, Vizegemeindepräsidentin von Salmsach. Bild: PD

Schönholzer und Knill wissen von nichts

Vizegemeindepräsidentin Marina Bruggmann meldete sich zu Wort. Da der Gemeinderat das Vertrauen verloren hätte, habe er beim Kanton betreffend die von Haas erwähnten Abklärungen nachgefragt. «Die Antwort: Es wurden keine Abklärungen getroffen.» Regierungsrat Walter Schönholzer habe mitgeteilt, er hätte sich Haas einmal angehört, «sonst nichts weiter». Der Rechtsdienst des Departements für Erziehung und Kultur könne sich dazu nicht äussern. Für Monika Knill sei es «unklar gewesen, worum es überhaupt geht». Sie selber habe mit Haas keinen Kontakt gehabt.

Keine entsprechende Passage im Protokoll

Auch finden sich im Protokoll besagter Gemeindeversammlung keine Aussagen der erwähnten Personen, die Haas eine Krankheit unterstellen würde. Zitat Vizegemeindepräsidentin Bruggmann: «Wir erkundigten uns auch, ob es eventuell gesundheitliche Probleme gibt.» Zitat Gemeinderat Raphael Betschart: «Aus verschiedenen Tagungen wurden Fragen gestellt, wie es Martin Haas gehe, da er immer wieder sehr abwesend wirke. Auch müssen wir dies an den Sitzungen immer wieder feststellen.» Zitat Mediator Forrer: «Martin Haas zeigt keinerlei Reaktionen auf Vorwürfe.» Schliesslich: «Roger Forrer hat Matin Haas erklärt, dass es für ihn aus gesundheitlichen Gründen das Beste wäre zurückzutreten.»

Haas hatte das Protokoll einige Minuten vorher zustimmend verabschiedet.

Philip Bruggmann, Petitionär.

Bild: PD

148 Unterschriften gegen Haas

Petitionär Philip Bruggmann sprach Haas auf die Unterschriftensammlung an, die seinen Rücktritt und eine Vertrauenswahl fordert (TZ vom 12. November).

«Wir haben das Vertrauen verloren.»

148 Unterschriften hatte er gesammelt. Bruggmann fragte Haas, ob er nun zurücktrete. Haas sagte, das käme für ihn nicht in Frage. «Wie viele Unterschriften bräuchte es dann?» – «Ich halte an meinem Entscheid fest.» Haas sagte auf nochmalige Nachfrage, es sie ihm egal, wie sehr die Salmsacher das Vertrauen verloren hätten.

Fredy Wüst, Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Bild: Andrea Stalder

Anzeige und Aufsichtsbeschwerde

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) sprach ebenfalls vor. GRPK-Präsident Fredy Wüst redete von einer «massiven Kompetenzüberschreitung» vor allem seitens Martin Haas. «Unsere Aufgabe als einziges unabhängiges Bindeglied zwischen Bevölkerung und Behörde ist es, so etwas nachzugehen.» Man habe den Gemeinderat angezeigt wegen Überschreitungen des Baureglementes. Allerdings hätte sich da niemand zuständig gefühlt. Die Angelegenheit sei vom Departement für Bau und Umwelt zum Departement für Inneres und Volkswirtschaft gewandert und wieder zurück. Mittlerweile habe man «wegen der Verschleppung» eine Aufsichtsbeschwerde beim Grossen Rat eingereicht, sagte Wüst.

Eine Frau sagte:

«Ich schäme mich, dass ich hier wohne.»

Gehe sie in Romanshorn einkaufen, so werde sie auf die politischen Vorkommnisse angesprochen. «Das ist schade.» Ein Mann unterstellte den abtretenden Gemeinderäten, sie hätten während des Lockdowns über die Missstände informiert und Haas hätte sich nicht an einer öffentlichen Versammlung wehren können. Ein anderer sprach sich gegen die Lohnkürzung aus, weil er dem neuen Gemeinderat eine Chance geben möchte. «Er braucht Motivation und Commitment.» Wieder ein anderer sagte:

«Ich bin verwirrt.»

Es sei ihm nicht klar, ob man Haas den Lohn kürzen könne. «Er ist ja auf vier Jahre gewählt.»