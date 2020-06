Reportage 300 Anfragen pro Tag, Massagen mit Happy End und viel Desinfektionsmittel: Wie das Thurgauer Sexgewerbe nach dem Lockdown wieder in Fahrt gekommen ist Bild: Reto Martin (Müllheim, 10. Juni 2020) Drei Monate war es im Milieu zappenduster. Jetzt haben erste Thurgauer Erotikbetriebe wieder geöffnet. Auch die Kunden kommen. Trotz Vorschriften. In einem Müllheimer Betrieb haben sich während des Lockdown im Schnitt 40 bis 50 Person täglich nach der Wiedereröffnung erkundigt. Ida Sandl, Enrico Kampmann

Dienstagabend sind die ersten Mädchen in Müllheim angekommen. Ramona aus Budapest war 16 Stunden mit dem Bus unterwegs. Sie hat am selben Abend noch einen Freier bedient. Ramona heisst in Wirklichkeit natürlich anders. Sie ist 20 Jahre alt und hübsch, mit grossen Augen und langen dunklen Haaren. War sie nicht müde? Sie zuckt mit den schmalen Schultern und sagt:

«Arbeit ist wichtig.»

Knapp drei Monate Corona-Zwangspause hat der Bundesrat dem Erotikgewerbe in der Schweiz verordnet. Seit Samstag ist käufliche Liebe wieder erlaubt.

Der Leiter des Betriebes ist Ungar, studierter Jurist und Inhaber der «Private Bombengirls» in Müllheim. Er hat sofort einen Antrag auf Einreise gestellt. Denn mit dem Lockdown waren die Frauen in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Er redet sich in Rage, wenn er über die verordnete Schliessung spricht. Täglich habe er Kunden vertrösten müssen. Auf irgendwann. 40 bis 50 Anrufe seien es im Schnitt pro Tag gewesen.

Zwei Frauen des «Private Bombengirls» warten auf Kundschaft. Bild: Reto Martin (Müllheim, 10. Juni 2020)

Jetzt sind die Frauen zurück in Müllheim. Doch das Geschäft ist nach der Coronakrise ein anderes geworden. Selber hätten sie keine Angst. Aber vielleicht die Kunden. «Man wird sehen», sagt eine Blondine mit dunklem Haaransatz. Ihre Oberweite quillt fast aus dem Bademantel.

Es ist früher Nachmittag und noch ist wenig los. Die Mädchen stehen herum, über den Dessous tragen sie Kimonos aus seidigen Stoffen. Es klingelt. Ein älterer Mann fragt, ob sie Kondome oder Gels kaufen wollen. Die Blondine übersetzt. «Igen», ruft eine Frau aus einem Schlafzimmer – ungarisch für Ja. Der Mann erklärt ihr, wofür welche gut sind. «Die sind mit Erdbeergeschmack.»

Nicht alle Stellungen sind jetzt erlaubt

Jedes Bordell muss ein Schutzkonzept vorweisen. Diese Bedingung hat das Bundesamt für Gesundheit gestellt. Der Betrieb in Müllheim hat ein Schutzkonzept: überall Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken, keine Küsse, nicht alle Stellungen.

Schutzkonzept für Sexarbeit Das Bundesamt für Gesundheit schreibt für Prostitution vor, dass das Tragen von Schutzmasken unabdingbar ist. Beim Geschlechtsverkehr soll man Stellungen praktizieren, bei denen die Tröpfchenübertragung gering ist. So muss zwischen den Köpfen der beiden Personen immer mindestens eine Unterarmlänge Abstand sein. Es dürfen nie mehr als zwei Personen gleichzeitig Sex haben. Zwischen jedem Kundenkontakt sind die Zimmer für mindestens 15 Minuten durchzulüften. Die jeweiligen Massnahmen müssen natürlich den jeweiligen Situationen angepasst sein. Auf der Strasse ist auf andere Sachen zu achten, als in grossen Salons, wo etwa auch Wellnessbereiche vorhanden sind. Doch für alle Sexarbeiterinnen gilt, dass sie die Daten all ihrer Kunden zur eventuellen Rückverfolgung erfassen müssen. Diese werden dann aber nach 14 Tagen wieder vernichtet. (eka)

«Das schädigt uns ganz schön», sagt der Betriebsleiter. Doch das Schwierigste sei die Sache mit den Namen. Diese müssen die Kunden angeben, dazu die Telefonnummern. Zwei Wochen müssen die Daten aufbewahrt werden. Er hofft, dass dies nicht zu sehr abschrecke:

«Wir leben von der Diskretion.»

Die Vor-Corona-Preisliste des Bordells «Private Bombengirls» in Müllheim. Bild: Reto Martin (Müllheim, 10. Juni 2020)

Bis jetzt sieht es aber nicht nach einem nachlassenden Geschäftsgang aus. Im Gegenteil: Die erste Woche sei sogar sehr gut angelaufen. Am Mittwoch habe das Telefon fast unaufhörlich geläutet: 300 Anfragen seien reingekommen. Über den Daumen gepeilt zehn Prozent würden dann tatsächlich kommen oder ein Mädchen als Escort buchen. «Wir können nicht weinen», sagt er mit einem Lachen. Sein Erfolgsrezept: Er kümmert sich persönlich ums Geschäft. «Ich frage jeden Kunden, ob er zufrieden war.»

Im Moment nur Massage «mit Happy End»

Szenenwechsel zu Mira. Sie arbeitet im Thurgau, aber nicht in Müllheim, und sie werde es langsam angehen lassen, sagt die Tschechin. Ihren richtigen Namen will auch sie nicht preisgeben.

Mira arbeitet selbstständig, der Lockdown habe sie hart getroffen. Da ist die Miete, die bezahlt werden muss, und von etwas müsse sie leben. Ihr Freund habe sie zwar unterstützt, aber sie will ihr eigenes Geld verdienen. Einen Teil davon schickt sie nach Tschechien zu ihrer Familie. Das war in den letzten Monaten nicht mehr möglich.

Die Erotikbranche nimmt nach dem Lockdown ihr Geschäft wieder auf. Bild: Reto Martin (Müllheim, 10. Juni 2020)

Mira ist die Art Prostituierte, der man sein Herz ausschütten kann. Die gute Seele, zu der die Männer nicht nur wegen Sex kommen. Sie hat viele Stammkunden und in nächster Zeit werde sie auch nur Männer empfangen, die sie bereits kenne.

Mira ist vorsichtig, einen längeren Ausfall wegen Krankheit kann sie sich nicht leisten. Deshalb soll es bei ihr fürs Erste nur Massagen geben. Aber: «Massagen mit Happy End.» Sie hofft, dass die Kunden das akzeptieren. Das Schlimmste, das ihr passieren könnte: ein zweiter Lockdown:

«Das würde ich finanziell nicht überstehen.»

Das Ausleihen von Sexpuppen blieb erlaubt

Die Verunsicherung ist spürbar im Thurgauer Sexgewerbe. Die Asiatin, die in einem Erotik-Club das Telefon abnimmt, gibt sich einsilbig. «Wir öffnen und halten uns an die Vorschriften.» Alles weitere werde sich zeigen. Der Anfang sei eher verhalten, aber mit einem Ansturm hätten sie auch nicht gerechnet.

Die Asiatin lebt in der Schweiz, während des Lockdowns hat sie das Telefon betreut. Es seien immer mal wieder Anfragen gekommen, meist von regelmässigen Kunden. «Wann macht ihr wieder auf?» – «Kann ich nicht sagen», habe sie stereotyp geantwortet. Einige Männer hätten sich Sexpuppen ausgeliehen. «Das war erlaubt.» Sie habe die Puppen vorbereitet, den Schlüssel für den Kunden bereitgelegt und die Puppen anschliessend wieder desinfiziert. «Viele sind aber nicht gekommen.»

«Wir werden nicht in die Zimmer reinplatzen» Das Rotlicht-Gewerbe wird im Thurgau vom Arbeitsinspektorat kontrolliert. Da die Frauen erst einreisen, würden viele Betriebe kommendes Wochenende öffnen, sagt Daniel Wessner, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Deshalb habe das AWA bisher noch nicht überprüft, ob die Schutzkonzepte eingehalten werden. Das Bundesamt für Gesundheit schreibe lediglich vor, dass die Hygieneregeln beachtet werden müssen und jeder Betrieb ein Schutzkonzept hat. Details regle die Branche selber. Man werde bei Kontrollen darauf achten, dass etwa Desinfektionsmittel bereitstehen, die Namenslisten geführt werden und es an der Bar keine Ansammlungen gebe, zählt Wessner auf. «Wir werden aber nicht in die Zimmer reinplatzen.» Ziel der Kontrollen sei der Schutz der Gesundheit von Frauen und Kunden. An den Lockdown haben sich die Sex-Betriebe gehalten: «Uns wurde kein einziger Verstoss gemeldet.» (san)



Nachgefragt bei der Fachstelle für Frauenhandel: «Akut von Armut betroffen»

Sexarbeiterinnen waren von den Auswirkungen der Coronapandemie besonders stark betroffen. Weshalb?

Lelia Hunziker: Schon vor dem Lockdown fingen die Einkünfte in der Branche an zu schrumpfen. Dann kam das Arbeitsverbot. Sexarbeiterinnen sind finanziell unterschiedlich aufgestellt. Manche konnten auf alternative Einkünfte wechseln, hatten Erspartes, es gab den Erwerbsersatz, die Nothilfe oder die Sozialhilfe. Viele fielen jedoch durch alle Maschen und waren deshalb auf die Kulanz ihrer Vermieter angewiesen. Oft sind das die Clubs, in denen sie arbeiten. Das kann zu Abhängigkeiten führen.

Zur Person Bild: PD Lelia Hunziker ist SP-Grossrätin im Kanton Aargau und Geschäftsführerin in der FIZ - Fachstelle für Frauenhandel und Frauenemigration in Zürich. Sie setzt sich für den Schutz und die Rechte von Migrantinnen ein.

Wie wirken sich die Schutzmassnahmen auf die Sexarbeit aus?

Die Besucherzahlen sind meines Wissens noch relativ tief und wir gehen davon aus, dass das auch noch eine Weile so bleiben wird. Wie auch in der Gastronomie und im Club-Gewerbe, sind die Massnahmen für die Sexarbeit sehr einschneidend und führen zu finanziellen Einbussen. Die Branche wird länger brauchen, bis sie wieder anläuft.

Die FIZ schätzt aufgrund von Angaben von NGO, dass rund 75 Prozent der Frauen im Sexgewerbe in der Schweiz Migrantinnen sind. Warum sind es so viele?

In der Schweiz haben wir einen hohen Migrationsanteil. Einwanderer arbeiten häufiger in schlechter bezahlten Berufen. Je prekärer die Branche, desto höher der Anteil an Migrantinnen. Das ist leider so. Ich denke, dass der Ausländeranteil der Frauen im Sexgewerbe in etwa dem Schweizer Durchschnitt in anderen prekären Branchen mit tiefen Löhnen entspricht.

Viele der Frauen sind in ihr Herkunftsland zurückgekehrt, um den Lockdown zu überbrücken.

Ja, das ist so. Seit dem 6.Juni ist das Sexarbeitsverbot zwar wieder aufgehoben, aber viele Frauen haben zum Teil Mühe bei der Einreise, da die Mobilität zwischen den Staaten immer noch massiv eingeschränkt ist.

Was sind die Probleme und Beschwerden, welche die Frauen derzeit äussern?

Viele Frauen haben natürlich Angst vor der Krankheit selber. Es herrscht grundsätzlich aber auch Sorge um die Solidarität in der Gesellschaft. Sexarbeiterinnen erleiden massive finanzielle Einbussen, dazu kommen Unterstützungsmassnahmen. Deswegen sind viele Frauen akut von Armut betroffen. Viele von ihnen mussten Nothilfe beziehen, um grundlegende Bedürfnisse wie Nahrungsmittel, Medikamente und Hygieneartikel zu kaufen. Vielen hat nur die Nothilfe ermöglicht, ihre Miete zu bezahlen und sie so vor der Obdachlosigkeit bewahrt. Ausserdem haben sehr viele Frauen sehr grosse Angst vor den ausländerrechtlichen Konsequenzen bei den Behörden.

Inwiefern?

Sozialhilfe ist eng mit dem Ausländerrecht verknüpft. Wer Sozialhilfe bezieht, wird ausländerrechtlich bestraft. Denn wer als Ausländer Sozialhilfe bezieht, muss Angst haben, dass die Aufenthaltsbewilligung zurückgestuft wird.

Im Thurgau gibt es keine staatliche oder eben kantonale Anlaufstelle für Sexarbeiterinnen. Bräuchte es so eine?

Es muss nicht zwingend eine staatliche Anlaufstelle sein. Es muss jedoch ein klarer Auftrag vom Staat bestehen, um ein solches Angebot zu gewährleisten. Dann kann diese Rolle auch gut an eine NGO delegiert werden, wie es zum Beispiel bei der FIZ der Fall ist. Oft ist dies in ländlicheren Kantonen aber leider nicht so; der staatliche Auftrag fehlt. In der Schweiz gilt grundsätzlich: Je ländlicher der Kanton, desto weniger ausgeprägt ist das Unterstützungsangebot. Dennoch gibt es auch in ländlichen Regionen ein grosses Angebot an Sexarbeit, was dazu führt, dass Sexarbeiterinnen dort nicht die gleichen Chancen haben, wie in den städtischen Kantonen.

Sehen Sie da Handlungsbedarf?

Ja. Während der Krise waren viele Sexarbeiterinnen auf Nothilfezahlungen, Beratung und Unterstützung angewiesen. Diese konnten aber in ländlichen Kantonen oft gar nicht zugestellt werden, weil die nötigen Strukturen fehlten. Die Nothilfeauszahlungen müssen über eine Organisation oder eine staatliche Behörde abgewickelt werden. In vielen Kantonen war keine solche vorhanden und die Frauen haben die Nothilfe, auf die sie angewiesen wären, nie erhalten.