27 Tonnen schwer und uralt: Wie Karl Müller auf einen Riesenfindling stiess und diesen als Grundstein für eine neue Freiluft-Arena beim Roggwiler Kybun-Tower nutzen will

Kybun-Produktion in Sennwald und in Italien steht wegen des Coronavirus still +++ Sponsoring-Partnerschaft mit dem FC St.Gallen wird eingehalten

Auf Grund der Coronakrise hat Kybun die Schuhproduktion in Sennwald und in Italien sind vorläufig eingestellt. Die Sponsoringzahlungen an den FC St.Gallen sollen auch in dieser schwierigen Situation fliessen.