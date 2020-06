259 Stellen in Steinach in Gefahr: Werk von Technologiekonzern TE Connectivity steht vor Schliessung +++ Unternehmenssprecher sagt: «Wir müssen prüfen, ob es möglich ist, den Standort aufrecht zu erhalten» Weil sich der Autozulieferer TE Connectivity reorganisiert, steht das Steinacher Werk des Technologieunternehmens vor der Schliessung. Damit droht 259 Arbeitsplätzen das Aus. Aktualisiert 25.06.2020, 17.39 Uhr

Das Steinacher Werk des Technologie Unternehmens TE Connectivity steht vor der Schliessung Bild: Luca Linder

(ken/red) Aufgrund der anhaltenden Schwäche des Automobilmarktes, des konjunkturellen Abschwungs und der sinkenden Kaufkraft sieht sich der Autozulieferer TE Connectivity (TE) gezwungen, an seinem Standort in Steinach über Entlassungen nachzudenken. Dies, um die Wettbewerbsfähigkeit und den Fortbestand in Europa zu sichern. Das Ganze kann 259 Mitarbeitende im Werk Steinach betreffen. Dies teilt das Unternehmen in einem Communiqué mit.

TE in Steinach entwickelt und produziert Terminals und Steckverbinder für die Automobilindustrie rund um den Globus. Während des Konsultationsprozesses kommuniziert und arbeitet das Unternehmen eng mit den Mitarbeitenden und den Schweizer Behörden zusammen. Wie TE Connectivity weiter schreibt, sei man sich der Auswirkungen auf die Mitarbeitenden in Steinach sowie die Region bewusst und strebe für jeden von dieser Massnahme betroffenen Mitarbeitenden eine massgeschneiderte Lösung an.

Entscheid ist noch nicht gefallen

Alexander Filz, Sprecher des Unternehmens, will aber nicht von einer Schliessung sprechen.

Alexander Filz, Sprecher von TE Connectivity. Bild: PD

«Es läuft jetzt ein Konsultationsverfahren. Wir müssen prüfen, ob es möglich ist, den Standort aufrecht zu erhalten.»

Dafür hoffe man auch auf Vorschläge der Mitarbeitenden bis Ende Juli. Ein Entscheid sei noch nicht gefallen, betont Filz. «Das Verfahren ist ergebnisoffen.» Was das Ergebnis sei, werde erst im August klar. Eine Gewerkschaft sei nicht in das Konsultationsverfahren involviert.

Eine Überprüfung des Standorts sei aber nötig. Das Werk in Steinach sei auf die Massenproduktion von Steckverbindungen für Autos spezialisiert. Doch dies sei immer weniger gefragt. Mit neuen Mobilitätskonzepte und dem Trend zu Elektroantrieben würden vermehrt komplexere Teile in kleinerer Stückzahl nachgefragt. Ausserdem seien in der Industrie vermehrt kürzere Lieferwege gefragt. «Man muss in die Nähe der Kunden, auch geografisch», sagt Filz. Und die Wachstumsmärkte seien zur Zeit eher in Asien, den USA oder Osteuropa.

2016 noch rund 15 Millionen in Steinach investiert

Das Werk des internationalen Industriekonzerns TE Connectivity in Steinach produziert Steckverbinder für Kabel für die Automobilindustrie. Es ist mit 260 Mitarbeitern das grösste Werk in der Schweiz. Zuletzt hatte TE 2016 in Steinach rund 15 Millionen investiert. TE Connectivity hat seinen Hauptsitz in Schaffhausen, ist aber an der New Yorker Börse kotiert. Die rund 80'000 Mitarbeiter weltweit stellen Komponenten für Autos und Flugzeuge, für die Industrie, aber auch für medizinische Anwendungen her.

Ein global aktiver Konzern (T.G.) Das Werk Steinach gehört zum US-Konzern TE Connectivity Solutions. Dieser beschäftigt weltweit fast 80'000 Mitarbeitende, darunter über 8000 Ingenieurinnen und Ingenieure in der Entwicklung, und setzt rund 13 Milliarden Dollar im Jahr um. Das Unternehmen beliefert Kunden in 150 Ländern mit Produkten der Verbindungstechnik, beispielsweise Stecker, Kabel, Antennen und Sensoren. Diese finden Verwendung in zahlreichen Branchen wie Industrie, Transport, Energie, Medizintechnik, Autobau, Datenkommunikation, Heimanwendungen usw. Im zweiten Quartal (per Ende März) des laufenden Finanzjahrs hat TE Connectivity 3,2 Milliarden Dollar umgesetzt, 6 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Für das laufende dritte Quartal hat TE Connectivity einen Umsatzeinbruch um 25 Prozent gegenüber dem Vorquartal als Folge der Coronakrise prognostiziert. Der Konzern verfüge über liquide Mittel von über 2 Milliarden Dollar. Ende April verwies Konzernchef Terrence Curtin im Zusammenhang mit Corona auf das diversifizierte Portfolio, die globale Produktionsstrategie und frühe Schritte zur Kostenreduktion. Übersetzt heisst das, die einzelnen Standorte stehen noch stärker unter Beobachtung und auf dem Prüfstand. Vergangenes Jahr etwa hat TE Connectivity im Rahmen eines Optimierungsprogramms ein Werk in der Ukraine mit 800 Beschäftigten stillgelegt, das während zehn Jahren Kabel für 30 Autobauer hergestellt hatte.