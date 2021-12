Thurgauer Jahres-Quiz: Das ist 2021 passiert, wissen Sie es noch?

Wetterextreme, Virusmutationen, die Fussball-EM, Abschied von Merkel, aber auch Trump, Querdenker-Demonstrationen, ein steckengebliebenes Containerschiff, 50 Jahre Frauenstimmrecht, die Taliban in Afghanistan und die Annahme der «Ehe für alle»: In diesem Jahr ist wieder mal viel in der Welt und der Schweiz passiert. Aber wissen Sie auch noch, was im Thurgau so los war?

28.12.2021, 18.30 Uhr