2. Wahlgang Zwei springen ab, ein Vierter kommt dazu: Hin und Her bei den Gemeinderatswahlen in Ermatingen Der Favorit will nicht mehr, dafür bewirbt sich mit Lukas Bügler ein neuer Kandidat für die Nachfolge von Hans-Ulrich Hug. Martina Eggenberger Lenz 09.02.2021, 04.13 Uhr

Lukas Bügler, parteiloser Sprengkandidat. Bild: PD

Diese Gemeinderatswahlen werden den Ermatingern wohl noch eine ganze Weile in Erinnerung bleiben. Am Anfang wollte niemand. Dann meldeten sich nach Ablauf der offiziellen Meldefrist mit Fabian Munz, Felix Herzog und Hans-Peter Neuweiler gleich drei Kandidaten in letzter Sekunde. Wenig überraschend erreichte am 29. November keiner von ihnen das absolute Mehr. Alle liessen es vorerst offen, ob sie zum zweiten Wahlgang am 7. März antreten wollen. Jetzt ist klar: Felix Herzog, der nach dem ersten Wahlgang mit 262 Stimmen klar vorne lag, und der zweitplatzierte Fabian Munz (146 Stimmen) haben sich umentschieden. Sie stehen nicht mehr zur Verfügung.

Einem fehlt die Zeit, ein anderer ist zu progressiv

Favorit Herzog begründet seinen Entscheid mit einem neuen beruflichen Engagement, das er per 1. Dezember begonnen habe, und mit einer Abschlussprüfung, die er noch einmal ablegen müsse. Das erfordere alles Zeit. Diese fehle ihm dann für das politische Engagement. Fabian Munz sagt:

«Ich habe gemerkt, dass ich durch meine progressiv-liberale Person eine Diskrepanz im Dorf herbeiführe. Ich möchte nicht als Konfliktkandidat in die Politik starten.»

Die Aufgabenstellung sei auch so schon herausfordernd genug in Ermatingen. Bleibt Hans-Peter Neuweiler, der Ende November auf nur gerade 32 Stimmen kam. Er betont auf Anfrage: «Ich stehe weiterhin zur Verfügung.»

FDP zaubert Lukas Bügler aus dem Hut

Der Kandidaten-Exodus war für die FDP Ortspartei schliesslich die Initialzündung, sofort nach Alternativen zu suchen. Präsident Urs Giezendanner erklärt:

«Wir haben uns bei diesen Wahlen im Vorfeld bewusst zurückgehalten. Aber nun gemerkt: Das kommt nicht gut raus.»

Der Parteivorstand ist eine Liste mit möglichen Kandidaten durchgegangen. Und in der Person von Lukas Bügler fündig geworden. Der 44-jährige Ermatinger sei der richtige Mann für das Amt, sagt Giezendanner. Deshalb portiere die FDP ihn nun auch. Bügler gehört momentan keiner Partei an. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Beruflich ist er bei DHL Express Schweiz als Mitglied der Geschäftsleitung und Verkaufsleiter tätig.

Es muss ein Miteinander geben im Dorf

Lukas Bügler sagt auf Anfrage, er sei von mehreren Seiten schon angefragt worden, ob er sich eine Mitarbeit im Gemeinderat vorstellen könnte. Schliesslich sei er in Ermatingen dank seines Engagements für die Bürgergemeinde, die Feuerwehr oder die Guggenmusik bestens vernetzt. Der Zeitpunkt sei für ihn jetzt richtig, «weil es mir wichtig ist, zu zeigen, dass es im Dorf miteinander geht.» Es ist kein Geheimnis, dass in Ermatingen eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Diese gipfelte bekanntlich zuletzt in der Ablehnung des Budgets. Bügler vertraut auf seine Führungserfahrung. Er sei zudem einer, der durchziehe, was er anreisse.

Dass er von der FDP vorgeschlagen beziehungsweise «von diesem starken Partner» unterstützt wird, findet der Kandidat toll. Er wolle aber parteiunabhängig bleiben, da er sich «nicht in eine Schiene drücken lassen möchte». Auf die Suche nach weiterem Support will Bügler nicht aktiv gehen. Schliesslich steht ihm, anders als den Anwärtern im ersten Wahlgang, auch nicht die Hürde des absoluten Mehrs im Weg zum Wahlsieg.