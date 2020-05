175 Tonnen Sand für Arboner Beachvolleyball-Anlage Nach 15 Jahren wurde die Anlange, die von Personen aus der ganzen Ostschweiz genutzt wird, wieder einmal nachgefüllt. Die Stadt Arbon beteiligt sich mit einem beträchtlichen Betrag. 11.05.2020, 17.50 Uhr

25-Tonnen schwere Lastwagen lieferten den Sand direkt an die Felder. PD

Die Beachvolleyball-Anlage in Arbon existiert seit 1998 und liegt am See direkt neben dem Seeparksaal. In den warmen Monaten des Jahres kommen viele Einheimische, eine Vielzahl von Personen aus der ganzen Ostschweiz und Touristen an den See und nutzen die Anlage für Beachvolleyball, Beachbadminton, Capoeira (akrobatischer Tanzstil), als Sandkasten und weiteres. Sogar ein internationales Beachhandballturnier findet darauf statt.

Die Anlage steht ausserhalb der Trainingszeiten allen zur freien Benützung zur Verfügung. Sie hat sich über die Jahre etabliert und ist aus Arbon nicht mehr wegzudenken. 2005 hat der VBC Arbon das letzte Mal 100 Tonnen Sand nachgefüllt und auch selber finanziert. Mittlerweile sind 15 Jahre vergangen und die Sandmenge hat sich durch die allgemeine Benutzung und den Wind verringert.

Beträchtliche Kosten für Sandbeschaffung

Da es sich bei dieser Anlage um eine öffentliche handelt und die Kosten für die Sandbeschaffung beträchtlich waren, wurde vom VBC Arbon das Gespräch mit dem zuständigen Stadtrat aus dem Ressort Freizeit/Sport/Liegenschaften und seinem Stellvertreter gesucht. Wenige Wochen später wurde dem VBC Arbon mitgeteilt, dass sich die Stadt Arbon mit einem beträchtlichen Betrag beteiligen wird.

Anfang April war das Wetter über viele Tage schön und warm, was eine Sandanlieferung mit den 25-Tonnen-Lastwagen direkt an die Felder ermöglichte. Der Beachverantwortliche und drei Helfer packten die Gelegenheit beim Schopf und führten die Auffüllarbeiten mit maschineller Unterstützung noch vor Ostern durch. Nun warten alle, welche die Anlage in irgendeiner Form nutzen, darauf, dass die Felder zum Spielen freigegeben werden. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass dies in den kommenden Wochen stattfinden wird.