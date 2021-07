Wasserball: Kreuzlingen deklassiert Carouge im Playoff-Halbfinal

Wasserball-Playoff 16:2 – Der SC Kreuzlingen deklassiert Carouge und steht kurz vor dem Finaleinzug Im zweiten Halbfinalspiel laufen Kreuzlingens NLA-Wasserballer im heimischen Freibad Hörnli zu meisterlicher Form auf. Ab dem dritten Viertel verkommt die Partie zum Schaulaufen des Titelhaltes aus dem Thurgau. This Oderbolz 11.07.2021, 14.27 Uhr

Pablo Carballo ebnete mit dem Treffer zum 4:1 den Weg zu Kreuzlingens Kantersieg im zweiten Playoff-Spiel. Mario Gaccioli

Nachdem der Qualifikationszweite Kreuzlingen das Heimrecht in der ersten Runde an Carouge abgetreten hatte, kam es am Samstagabend im zweiten Spiel der Best-of-5-Halbfinalserie zu einem Heimauftritt des Titelverteidigers. Die Zuschauertribüne im Freibad Hörnli war mit knapp 500 Besuchern gut gefüllt und auch das Wetter trug zu einem wunderbaren Wasserballabend bei.

Für die ganz grosse Unterhaltung sorgte aber der SC Kreuzlingen selber. Die Thurgauer, die sich im ersten Spiel am Donnerstag gegen ein kämpferisches Carouge noch schwertaten (11:10), waren gefordert, vor den eigenen Fans eine bessere Leistung abzuliefern. Und das hätte das Team von Trainer Sirko Roehl besser nicht machen können. Der Start gelang wunschgemäss. Nach acht Minuten lag Kreuzlingen 3:1 in Führung. In der Verteidigung wurde der Gegner konsequent gepresst. Carouge kam selten überhaupt nur zum Abschluss.

Im dritten Viertel brechen die Dämme

Das zweite Viertel war dann Teil von dem, was man wohl als Ketchup-Effekt bezeichnen könnte. Kreuzlingens Angreifer scheiterten ein ums andere Mal am glänzend aufspielenden Carouge-Torhüter Pietro Gazzini. Bis Pablo Carballo den Ball zum vierten Treffer im Tor unterbringen konnte, vergingen über fünf Minuten. Da der SCK in der Defensive jedoch weiterhin brillierte und kurz vor der Halbzeit noch das fünfte Tor erzielte, lautete der Halbzeitstand 5:1.

Tat sich das Heimteam in der ersten Hälfte mit dem Toreschiessen noch schwer, flutschte nach dem Seitenwechsel das Ketchup nur so aus der Flasche. Mit drei Toren innert zweieinhalb Minuten setzte Kreuzlingen zu einem Höhenflug an. Mit 7:0 entschied der SCK das dritte Viertel, und somit auch das Spiel für sich. Die Genfer liessen ihren Kampfgeist, mit dem sie sich im ersten Spiel noch wacker geschlagen hatten, nun komplett vermissen.

Drittes Spiel am Dienstag in Kreuzlingen

Am Ende lautete das Resultat 16:2 zu Gunsten des SC Kreuzlingen und es hätte ohne weiteres auch noch höher ausfallen können. Es war ein Schaulaufen, was die Thurgauer ihrem Publikum zeigten. Nun hat der SCK am Dienstag die Möglichkeit, vor heimischem Publikum die Finalqualifikation perfekt zu machen. Spielbeginn im Hörnli ist erneut um 20.30 Uhr.

Kreuzlingen – Carouge 16:2 (3:1, 2:0, 7:0, 4:1)

Hörnli – SR Garcia/Simon.

Kreuzlingen: Jelovina; Albers (4), Petrovic (2), N. Dudler, Geiser (1), M. Herzog, J. Herzog (1), Y. Herzog, G. Rickenbach (1), Frei (1), Pleyer (3), Carballo (2), F. Rickenbach (1).

Carouge: P. Gazzini; Catillaz, Karamustafa, Ardisson, Malaspinas, Pontikeas (1), Maréchal, Bechir, Baertschi, Rota, Pirat (1).

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Y. Dudler (verletzt) Gjulaj und Buob (beide überzählig). Carouge ohne Blary (verletzt).



Kreuzlingen führt in der Best-of-5-Serie 2:0.