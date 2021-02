Prozess 141 km/h auf schmaler Strasse - Raser muss dennoch nicht ins Gefängnis Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilt einen Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe. Der junge Schweizer war nach einem Streit mit seiner Freundin über eine Strasse in Bussnang gerast. Mario Testa 04.02.2021, 05.10 Uhr

Auf dieser Strasse im Ausserortsbereich fand die Raserfahrt statt. Bild: Mario Testa (Amlikon, 2. Februar 2021)

Eine Raserfahrt hätte für einen Mann beinahe eine Gefängnisstrafe bedeutet. Wie die Staatsanwalt Bischofszell in der Anklageschrift schreibt, fuhr der damals 27-jährige Schweizer am 26. Dezember 2017 gegen 4 Uhr Nachts mit seinem Auto 141 km/h statt der erlaubten 80 auf der Bussnangerstrasse Richtung Amlikon – einer schmalen Ausserortsstrecke ohne Mittelstreifen. Damit wäre er 61 km/h zu schnell gefahren, was einem Raserdelikt entspräche. Noch dazu war eines der vier Räder am Wagen des Angeklagten mit dem Notrad bestückt.

Entsprechend forderte die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregelung und eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten, wovon sechs Monate unbedingt. «Vor Ihnen befindet sich ein sogenannter Raser», sagte die Staatsanwältin am Prozess Mitte Januar im Rathaus Weinfelden.

«Er hat in Kauf genommen, dass es aufgrund seiner Fahrt Schwerverletzte oder gar Tote hätte geben können.»

Er sei rücksichtslos und sehr gefährlich unterwegs gewesen. «Deshalb soll er ein Teil seiner Strafe verbüssen, um sich seines Handelns bewusst zu werden.»

Zurück blieben kaputte Strassenpfähle und Flurschäden

Während seiner Raserfahrt hatte der Mann nach eigenen Aussagen die Kontrolle über den Wagen verloren, geriet neben die Strasse, wo sich das Auto mehrmals überschlug. Trotzdem war es noch fahrtüchtig und er machte sich sodann, ohne sich um den angerichteten Schaden an Strassenpfählen und Wiesland zu kümmern, wieder aus dem Staub. Erst am nächsten Tag konnte ihn die Polizei auf seinem Telefon erreichen, ausfindig machen konnte sie ihn, da er beim Unfall ein Nummernschild verloren hatte.

Die Bussnangerstrasse zwischen Bussnang und Amlikon ist schmal und wegen meherer Kurven unübersichtlich. Bild: Mario Testa

Aus diesem Grund verlangt die Staatsanwaltschaft auch eine Verurteilung wegen pflichtwidrigem Verhalten bei Unfall und Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit. Die gefahrene Geschwindigkeit hat ein Sachverständiger nach Untersuchung der Unfallspuren errechnet.

Gerfahren mit der Wut im Bauch

Wie es zur Raserfahrt kam, beschreibt der Angeklagte gegenüber dem Gericht unter Vorsitz von Emmanuele Romano. «Ich hatte mich mit meiner Freundin verstritten, bin dann hässig ins Auto gestiegen und losgefahren», sagt der Sanitärinstallateur. Alkohol getrunken habe er zuvor kaum.

«Ich kenne die Strecke auch gut, bin sie relativ oft gefahren. Da ist um diese Zeit in der Nacht nichts los.»

«Waren Sie müde?», fragt Richter Romano. «Kann ich nicht mehr sagen», antwortet der Angeklagte. «Wie war Ihr emotionaler Zustand?» - «Aufgebracht.» Ob er noch wisse, wie schnell er gefahren sei, will der Richter weiter wissen. «Nein – nach 120 km/h hab ich nicht mehr auf den Tacho geschaut. Es ist mir aber auch gleich. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Es hat sich nämlich so angefühlt, als wäre es jetzt vorbei.»

Heute sei er ein vorsichtiger Fahrer, sagt der Angeklagte, der in der Vergangenheit öfter auch mal zu schnell gefahren sei und dafür auch schon den Führerausweis abgeben musste. Fünf Vorstrafen wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz hat er.

Suizidabsicht als möglicher Beweggrund

Der Richter bringt auch den Aspekt ein, der Angeklagte habe mit seiner Raserfahrt Selbstmord begehen wollen. «Bei der Befragung haben Sie ausgesagt, sie hätten sterben wollen und hätten das Lenkrad absichtlich losgelassen. Warum?» - «Ich habe mich damals immer gestritten mit meiner Freundin, dabei wollte ich sie doch heiraten. Da denkt man einfach irgendwann, jetzt ist fertig», antwortet der Angeklagte.

Der Saal des Bezirksgericht Weinfelden im Rathaus. Bild: Mario Testa

Sein Verteidiger plädiert dafür, seinen Mandanten einzig für grobe Verletzung der Verkehrsregeln zu verurteilen. Eine Geldstrafe von 120 Tagessäten sei dafür angemessen. «Über die Geschwindigkeit herrscht eine grosse Unsicherheit. Das Gutachten musste dazu mehrmals ergänzt werden. Es ist fehlerhaft.» Ein privater Experte habe das Gutachten überprüft, auch hinsichtlich der Dämpfer- und Haftwerte des Wagens, und komme auf eine gefahrene Geschwindigkeit von 133 bis 149 km/h. Davon sei der tiefste Wert zu berücksichtigen, womit es keine Raserfahrt mehr wäre, alo nur noch eine grobe Verkehrsregelverletzung.

«Im Nachhinein wäre es sicher besser spazieren gegangen, statt ins Auto zu sitzen. Aber es liegt kein Eventualvorsatz vor, es war Fahrlässigkeit.»

Sein Mandant habe den Schaden am Unfallplatz auch gar nicht feststellen können in der Dunkelheit, deshalb sei er im Anklagepunkt des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall freizusprechen.

Urteil mit bedingter Freiheitsstrafe

Im schriftlich verfassten Urteil spricht das Bezirksgericht Weinfelden den Angeklagten nun schuldig der qualifizierten groben Verletzung der Verkehrsregeln, sowie der Vereitelung zur Feststellung der Fahrunfähigkeit. Das Verfahren wegen pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall stellt es ein.

Das Gericht brummt dem Angeklagten eine bedingte Freiheitsstrafe von 17 Monaten auf bei einer Probezeit von vier Jahren. Die von der Staatsanwaltschaft geforderte teilbedingte Strafe unterstützt es im Urteil nicht. Dazu muss der Mann aber über 16’000 Franken der Verfahrenskosten von rund 30’000 Franken bezahlen.