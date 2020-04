1,4 Millionen für die Krise: Weinfelden nutzt den Überschuss für Corona-Unterstützung Die Rechnung 2019 der Stadt Weinfelden weist 1,4 Millionen Gewinn aus. Dieser wird heuer speziell eingesetzt. Sabrina Bächi 16.04.2020, 16.56 Uhr

Mit coronakonformem Abstand von zwei Metern präsentieren die Verantwortlichen der Stadt Weinfelden die Rechnung 2019. Wiederum resultiert ein dickes Plus am Ende der vielen Zahlen, die Finanzverwalter Erwin Wagner am Donnerstagmorgen im Rathaussaal präsentiert. 1,4 Millionen Franken beträgt der Überschuss.

Das ist im Vergleich zum budgetierten Minus von fast einer halben Million knapp zwei Millionen besser als gedacht. «Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass wir nicht richtig budgetieren, aber bei den Steuererträgen ist es einfach schwer vorauszusehen», sagt Erwin Wagner. Denn im Jahr 2019 haben die juristischen Personen massiv mehr Steuern gezahlt, als angenommen. «Die steuerpflichtigen Firmen hatten einfach gute Ergebnisse, das war vorher nicht abzusehen.»

Gespart und mehr eingenommen

Rund 1,2 Millionen mehr hat die Stadt an Steuergeldern eingenommen, wie Stadtpräsident Max Vögeli ausführt. Auch bei der Grundstückgewinnsteuer hat es einen Mehrertrag von 200'000 Franken gegeben. «Dazu kommt, dass wir etwa im Bereich der Verwaltung weniger Ausgaben hatten», sagt Vögeli.

Auch bei den Investitionen hat die Stadt weniger Geld ausgegeben. «Diverse Projekte im Strassenbau mussten verschoben werden, weil es etwa Einsprachen gab», sagt der Stadtpräsident.

Nettovermögen um 4 Millionen zugenommen

Mit 367'000 Franken über Budget schlagen die Kosten im Bereich Gesundheit zu buche. Da belasten Mehrkosten bei der Pflegefinanzierung und beim Leistungsbeitrag an die Spitex die Stadtrechnung. Alles in allem hat jedoch das Nettovermögen von 2,3 auf 6,5 Millionen Franken zugenommen.

Erwin Wagner, Finanzverwalter der Stadt Weinfelden. (Bild: Sabrina Bächi)

«Das sind pro Kopf 567 Franken. Im Vorjahr waren es noch 197 Franken.»

Entsprechend zugenommen hat auch die Steuerkraft zu 100 Prozent der einfachen Steuer. Sie ist von 2300 auf 2500 Franken pro Einwohner gestiegen. «Interessant ist auch zu sehen, wie sich die Ausgaben für die Zinsen entwickelten», sagt Wagner. «1993 zahlte Weinfelden 2,1 Millionen Zinsen für 31 Millionen Franken Schulden. Das waren damals rund zehn Steuerprozent. Nun sind die Zinsen massiv günstiger und die Stadt hat viel weniger Schulden. Heute beträgt der Aufwand für die Zinsen noch etwas über 50000 Franken.»

Das Plus hat dieses Jahr einen anderen Zweck

«Normalerweise», sagt der Stadtpräsident, «beantragen wir dem Parlament den Gewinn vor allem für zusätzliche Abschreibungen zu nutzen.» Dieses Jahr sei es aber anders. Die Coronakrise treffe auch Weinfelden und man könne von Glück sprechen, dass nun gerade ein so grosses Polster da sei, um die Krise finanziell abzufedern. Vögeli betont:

Max Vögeli, Stadtpräsident Weinfelden (Bild: PD)

«Wohlverstanden, wir hätten das Geld zur Finanzierung der Krise auch so eingesetzt.»

«Aber wenn wir den Überschuss dafür verwenden können, tut es niemandem weh», fügt Finanzverwalter Erwin Wagner an. Der Stadtrat wird dem Parlament an der Sitzung vom 18. Juni eine Botschaft vorlegen, mit groben Zahlen, was die Coronakrise die Stadt etwa kosten dürfte. «Es sind erste Gesuche bei uns eingetroffen», sagt Vögeli.

Mieterlass steht zur Diskussion

Man ziehe auch einen allfälligen Teilerlass der Mietzinsen bei städtischen Liegenschaften in Erwägung und weitere Unterstützungen seien in Diskussion. Weiter soll mit dem Polster aus der letztjährigen Rechnung die bisherigen Massnahmen wie etwa Flyer oder Plakate bezahlt werden.

Wie unsere Zeitung bereits berichtete, wurden auch Unterhaltsarbeiten vorgezogen. «Die 39 bisherigen Aufträge kosten rund 250000 Franken», sagt Vögeli. Manches davon falle ins ordentliche Budget, alles andere soll mit dem Coronahilfsgeld bezahlt werden.

«Uns ist sehr wichtig, dass wir das Parlament mit im Boot haben. Wir werden vorgängig mit den Fraktionspräsidien zusammensitzen», sagt der Stadtpräsident. Am Ende müsse nämlich das Parlament entscheiden, was mit dem Überschuss passiert und ob es dem Vorschlag des Stadtrates zustimmt.