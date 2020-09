1:2 gegen Langenthal: Der HC Thurgau sucht die Offensive - und patzt in der Defensive Drei Wochen nach dem 0:7 gegen Rapperswil-Jona verliert der HC Thurgau auch sein zweites Testspiel, das definitiv die Vorbereitung auf die Swiss-League-Meisterschaft 2020/21 einläutete. Daheim gegen den Ligakonkurrenten SC Langenthal kassiert die Mannschaft von Trainer Stephan Mair trotz eines beherzten Auftritts ein 1:2. Matthias Hafen 01.09.2020, 22.05 Uhr

Joel Scheidegger (hinten) und David Wildhaber halten Langenthals Marc Kämpf fern von Thurgaus Goalie Nicola Aeberhard. Mario Gaccioli

In seinem ersten Spiel für den HC Thurgau zog der Kanadier Derek Hulak schon früh die Aufmerksamkeit auf sich. Nach nur 53 Sekunden lag der neuverpflichtete Center plattgecheckt in der Bande und brauchte ein paar Sekunden, bis er wieder auf die Beine kam. Die Strafe für das überharte Einsteigen von Langenthals Vincenzo Küng (2 plus 10 Minuten) konnte der HCT nicht zur Führung ausnutzen.