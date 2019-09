Obst in Gefahr: Asiatische Stinkwanze bedroht Thurgauer Birnen

Der Weinfelder Landwirt und Landschaftsgärtner Manuel Strupler hat einen Ernteausfall von rund 80 Prozent in seiner Anlage, das sind sieben Tonnen Birnen. Er hat über Facebook einen Aufruf gestartet, um zu erklären, was die Wanze anrichtet. Nun verschenkt er seine geschädigten, unverkäuflichen Früchte. Rund 3500 Mal wurde sein Post geteilt. «Ich habe über 100 E-Mails erhalten, von Leuten, die Birnen abholen kommen», sagt Strupler. Am Samstag können Interessierte die Früchte gleich selbst vom Baum pflücken. Vergangenes Jahr landeten die beschädigten Früchte am Boden. «Das ist schade und die Leute verstanden es nicht, deshalb entschied ich mich, sie dieses Jahr zu verschenken.» (sba)