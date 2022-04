1.-April-Scherz: Gruppe stellt in Romanshorn Verkehrsschranke auf

«Wir hatten unseren Spass»: Wider die Autoposer - Romanshorner stellen am Hafen eine Schranke auf und verlangen Verkehrsgebühren

Die Verkehrsproblematik am Romanshorner Hafen sorgt seit Längerem für Diskussionen. Eine Gruppierung will die abschliessende Lösung gefunden haben: Schranke plus Gebühr pro Durchfahrt. Die Idee hat sie anlässlich des 1. April auch gleich umgesetzt. Die Reaktionen auf den Scherz fielen unterschiedlich aus.