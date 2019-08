«... dann hätten wir den Scherbenhaufen»: Weshalb ein Komitee den Bau eines neuen Stadthauses in Kreuzlingen bekämpft

Für eine Volksinitiative werden in Kreuzlingen 684 Unterschriften benötigt, 8 Prozent der Stimmberechtigten. Die Sammelfrist läuft seit Montag und dauert bis am 11. November. «Das sollte nicht so schwierig sein», sagt Jost Rüegg. Man werde mit Unterschriftenbögen auf der Strasse unterwegs sein, aber auch Rückantwortbögen in die Kreuzlinger Briefkästen verteilen. Interessierte können diese ausfüllen, unterschreiben und kostenlos zurücksenden.