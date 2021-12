Kreuzlingen «Es ist ein bisschen eine komische Sache»: Der «Seegarten» ist wieder auf 15 «Gault-Millau»-Punkten angelangt Der Chefkoch Peter Günter des Kreuzlinger Restaurants Seegarten freut sich zwar über seinen Aufstieg mit 15 «Gault-Millau»-Punkten, verstehen tut er die Bewertungsvorgänge aber auch nach 35 Jahren noch nicht. Aylin Erol Jetzt kommentieren 02.12.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende November wurden einmal mehr die besten Restaurants der Schweiz vom Gastroführer «Gault-Millau» gekürt. Durch die neue Bewertung befindet sich der Kreuzlinger «Seegarten» von Peter und Barbara Günter nun zusammen mit dem Weinfelder «Gambrinus» neu auf dem dritten Platz der besten Thurgauer Restaurants. Peter Günter kann die Bewertungskriterien zwar nach all den Jahren noch immer nicht ganz nachvollziehen, freut sich aber trotzdem vor allem für seine zukünftigen Nachfolger.

Peter und Barbara Günter können sich über 15 «Gault-Millau»-Punkte für ihr Restaurant Seegarten in Kreuzlingen freuen. Bild: PD

Peter Günter, Gratulation zum neuen «Gault-Millau»-Punkt. Das Restaurant Seegarten ist nun, zusammen mit dem Weinfelder «Gambrinus», das drittbeste Restaurant im Kanton Thurgau. Wie fühlt sich das an?

Peter Günter: Das ist ein bisschen eine komische Sache. Wissen Sie, einerseits freue ich mich natürlich sehr über den neuen Punkt. «Gault-Millau» hat uns gerade in der Anfangszeit unseres Restaurants zu einem guten Ruf und mehr Gästen verholfen.

Das klingt, als würde noch ein «Aber» kommen …

Ja, andererseits sind wir damals mit 15 Punkten gestartet. Dann wurden uns jedes Jahr Punkte abgezogen und nun sind wir wieder bei 15 angelangt. Es ist schwer nachzuvollziehen, wie diese Bewertungen zu Stande kommen – auch nach 35 Jahren in der Küche. Wir geben aber immer unser Bestes.

Wo sehen Sie denn Ihre Stärken?

Unsere Stärke ist es wahrscheinlich, dass wir alles noch von Grund auf von Hand machen, wie ein richtiges Handwerk eben. Und natürlich, dass wir, wann immer möglich, auf regionale und saisonale Produkte setzen.

Und wo wären Ihre Schwächen, die einer noch höheren Punktzahl im Wege stehen könnten?

Es gibt natürlich immer Sachen, die man verbessern kann. Aber am besten findet man das im direkten Dialog mit den Gästen raus. Wenn sie uns aber nicht gerade vor Ort sagen, was sie zu bemängeln haben, ist es schwierig.

Im Bewertungstext des «Gault-Millau»-Guides hiess es, ihr Dessert aus einem Rhabarbermousse und einer Früchteterrine sei lediglich «okay» gewesen. Meinen Sie, daran könnte es liegen?

Die Bewertung spricht von einer «Früchteterrine». In all den Jahren, die ich dieses Restaurant nun mit meiner Frau Barbara führe, hat es noch nie eine Früchteterrine zum Dessert gegeben. Ich weiss also nicht, was genau vor sich gegangen ist. Aber ich freue mich trotzdem über die höhere Punktzahl, die jetzt gerade rechtzeitig für unsere Nachfolger kommt.

Wie sieht die Zukunft vom «Seegarten» aus?

Im Oktober nächsten Jahres werden mein ältester Sohn Charlie als Küchenchef und seine Frau Cynthia im Service das Lokal übernehmen. Das Restaurant wird in guten Händen sein und meine Frau und ich können guten Gewissens in Rente gehen.

Werden die jetzigen 15 «Gault-Millau»-Punkte nicht auch etwas Erfolgsdruck verursachen?

Wissen Sie, so wichtig sind diese Punkte dann doch nicht. Meine ganze Familie hat die Gastronomie im Blut und liebt es, Gäste zu bewirten. Deshalb ist es für uns alle immer noch das schönste Kompliment, wenn unsere Gäste sagen: Danke, wir kommen wieder!

Thurgauer Betriebe und ihre Punkte Diessenhofer «Krone» fehlt Auch dieses Jahr fanden dieselben zwölf Restaurants ihren Weg in die «Gault-Millau»-Bewertung und konnten entweder ihre Punktzahl halten oder aber gar einen Punkt zulegen. Nur die «Krone» in Diessenhofen ist nicht mehr zu finden, denn die Besitzer Franz und Gudrun Oberholzer gingen im Januar dieses Jahres in Pension. - Michelas Ilge, Arbon, 13 - Römerhof, Arbon, 13 - Seelust, Egnach, 13 - Gasthof zum goldenen Kreuz, Frauenfeld, 14 - Mammertsberg, Freidorf, 17 - Restaurant Bad Horn, Horn, 14 - Seegarten, Kreuzlingen, 15 (+1) - Restaurant Lion d’Or, Wellnesshotel Golf Panorama, Lipperswil, 14 (+1) - Gasthof Schiff, Mammern, 14 - Gambrinus, Weinfelden, 15 - Zum Löwen, Weinfelden, 14 - Taverne zum Schäfli, Wigoltingen, 18

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen