St.Galler Wildpark sammelt Rosskastanien für Hirsche

Kreuzbleiche Kinder sammeln Rosskastanien für die St.Galler Hirsche – aber ein Schädling bedroht die beliebten Biergartenbäume Beim St.Galler Wildpark Peter und Paul kann man Rosskastanien abgeben für die Hirsche. Die schönste Kastanienallee der Stadt auf der Kreuzbleiche ist bereits über 100 Jahre alt. Doch ein Schädling ist auf dem Vormarsch. Melissa Müller Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Allee auf der Kreuzbleiche: Die Rosskastanien beeindrucken mit ihrem stattlichen Wuchs und goldgelb gefärbtem Laub. Bild: Ralph Ribi

Sie gelten als schön, nutzlos und ungeniessbar: Die braun glänzenden Früchte, die derzeit von den Rosskastanienbäumen prasseln. Kinder haben durchaus Ideen, was man damit anstellen kann: Kastanienmännchen basteln, Fussball spielen – oder sie am 23. Oktober zwischen 10 und 17 Uhr beim Wildpark Peter und Paul in Rotmonten abgeben. Parkwärterin Regula Signer sagt: