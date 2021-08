St.Gallen: Einbrecher müssen Schweiz 10 Jahre verlassen

Kreisgericht St.Gallen Das Kreisgericht St.Gallen verurteilt ein Einbrecherduo zu Freiheitsstrafen und zehn Jahren Landesverweis: Beautystudios waren die bevorzugten Objekte des Paars EinPaar ging in St.Gallen auf Einbruchstour. Jetzt sind der Mann und die Frau verurteilt worden. Claudia Schmid 25.08.2021, 11.45 Uhr

Mit Flachwerkzeug brachen die Einbrecher Türen und Fenster von Beautystudios in St.Gallen auf. Keystone

Dem 25-jährigen Mann und der 18-jährigen Frau wurden mehrere Einbruchdiebstähle in der Stadt St.Gallen vorgeworfen, die zwischen dem 26. August 2019 und dem 4. September 2020 begangen wurden. Vor dem Kreisgericht St.Gallen bestritten beide die meisten Vorwürfe.

Die Täterschaft hatte es vorwiegend auf Besitzer von Beautystudios abgesehen. Bei den Einbruchdiebstählen brachen die Diebe jeweils die Wohnungstüren mit einem Flachwerkzeug auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und sammelten Schmuck, Accessoire, Kleider, Bargeld, Debit- und Kreditkarten, Halbtaxabos, Reisepässe und anderes ein. Den Wert des Deliktsguts gab die Anklage mit 55’000 Franken an, den Sachschaden mit 5000 Franken.

Sie kennen sich seit vielen Jahren

In der Befragung des vorsitzenden Richters erzählte der Mann, dass er in Deutschland aufgewachsen sei und in St.Gallen Verwandte habe. Er beabsichtige, sich hier in der Schweiz ein neues Leben aufzubauen. Die junge Frau, welche in Italien aufgewachsen ist, kenne er seit vielen Jahren, weil ihre beiden Grossväter gute Freunde gewesen seien. Mit den Einbrüchen habe er gar nichts zu tun.

Nur beim letzten Einbruchsversuch habe er sich leider dazu breitschlagen lassen, mitzumachen. Vor dem Tatort habe er jedoch die Mitangeklagte dazu überredet, doch nicht einzubrechen. Kurz darauf seien sie verhaftet worden. Der Richter sprach ihn darauf an, dass er in seinem Natel mehrere Telefonnummern von späteren Einbruchsopfern gespeichert hatte. Dies sei reiner Zufall, da er in St.Gallen mehrere Nagelstudios ausgetestet habe, lautete seine Erklärung. Er lasse sich zweimal monatlich die Hände pflegen.

Abenteuerlich, unglaubhaft und unrealistisch

Die Frau erzählte, dass sie in Italien aufgewachsen sei, aber keine italienische Staatsbürgerschaft habe. Sie verfüge über keinen Pass. Sie kam laut ihren Angaben mit zwei Personen aus Italien in die Schweiz, die sie angefragt hätten, ob sie ihnen bei Einbrüchen helfen würde. Ihre Aufgabe sei es lediglich gewesen, draussen Wache zu halten. Sie habe bei diesem einzigen Vorfall vom Diebesgut nichts erhalten, erklärte sie. Danach habe sie wegen Geldnot nur noch einmal versucht, in eine Wohnung einzubrechen, sei aber sofort verhaftet worden.

Die Staatsanwältin bezeichnete das Aussageverhalten der beiden Beschuldigten als abenteuerlich, unglaubhaft, unrealistisch und widersprüchlich. Sie zählte DNA-Spuren, Schuhabdrücke, Handyauswertungen und andere Auffälligkeiten auf, die klar auf die beiden Beschuldigten als Verantwortliche für die Einbrüche hinweisen würden. Sie beantragte für den einschlägig vorbestraften Mann eine teilbedingte Freiheitsstrafe, eine Busse und Landesverweisung. Die Anträge für die junge Frau beinhalteten eine bedingte Freiheitsstrafe, eine Busse und Landesverweisung. Sie sei schon mehrfach von den Jugendbehörden bestraft worden, betonte die Staatsanwältin.

Nur versuchte Einbruchdiebstähle bewiesen

Der Verteidiger der Frau forderte mehrere Freisprüche. Seine Mandantin sei lediglich für zwei versuchte Einbruchsdiebstähle und der Verwendung einer gestohlenen Postfinancekarte verantwortlich, erklärte er. Sie sei dafür milde zu bestrafen. Von einer Landesverweisung sei abzusehen und es sei ihr ein Reisedokument auszustellen.

Abgesehen vom Hausfriedensbruch sei sein Mandant von allen Freisprüchen freizusprechen, lautete der Antrag des Verteidigers des Mannes. Der Beschuldigte sei mit zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse zu verurteilen. Eine Landesverweisung sei nicht auszusprechen. Sein Mandant bestreite die vollendeten Einbruchdiebstähle. Da es von Seiten der Anklage keine rechtsgenüglichen Beweise für eine Mittäterschaft gebe, sei er von diesen Vorwürfen freizusprechen.

Das Kreisgericht St.Gallen folgte mehrheitlich den Anträgen der Anklage. Es verurteilte den Mann zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten, wobei er neun Monate im Gefängnis verbringen muss, und zu einer Busse von 300 Franken. Die Frau erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und eine Busse von 100 Franken. Beide werden für die Dauer von zehn Jahren aus der Schweiz verwiesen.