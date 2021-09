St.Gallen: Mann vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen

Kreisgericht St.Gallen 32-jähriger Mann vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung freigesprochen: Gericht hegt Zweifel an Aussagen des mutmasslichen Opfers Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Doch es gab einen Freispruch für den Angeschuldigten. Claudia Schmid 06.09.2021, 11.30 Uhr

Das Gerichtshaus in der St.Galler Altstadt. Ralph Ribi

Der Beschuldigte wurde von einer Bekannten der mehrfachen Vergewaltigung und sexuellen Nötigung bezichtigt. Die beiden hatten sich bereits im Jahr 2010 bei einem gemeinsamen Job kennen gelernt. Laut Anklageschrift hatten sie danach sporadisch Kontakt, wobei es auch einmal zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr kam.

Nachdem der Kontakt einige Zeit abgebrochen war, fragte der Beschuldigte sie an, ob er für einen Monat bei ihr wohnen könne, da er momentan keine Wohnung habe. Die Frau willigte ein und er zog noch gleichentags ein.

Auf derselben Matratze geschlafen

An der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen erzählte die Frau, dass sie jeweils auf derselben Matratze geschlafen hätten. Zweimal sei es zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen, wobei sie es schon damals nicht wirklich als angenehm empfunden habe, weil sie sich durch ihn erniedrigt gefühlt habe. Sie habe jedoch nichts gesagt.

Tagsüber seien sie eigentlich sehr wenig zusammen in der Wohnung gewesen, da sie damals wegen ernstzunehmender psychischer Probleme in der psychiatrischen Tagesklinik in Behandlung gewesen sei, erklärte die Frau weiter. Einmal seien sie zusammen in eine Bar gegangen, sonst aber hätten sie nichts gemeinsam unternommen. In ihrer Wohnung sei es sicher sechs Mal zu Geschlechtsverkehr gekommen, den sie nicht gewollt habe.

Die Vorfälle hätten bei ihr grosse Emotionen ausgelöst. Weil sie sich die Vergewaltigungen nicht habe eingestehen wollen, habe sie ihm nicht sofort gesagt, dass er die Wohnung verlassen müsse. Auch habe es sich angefühlt, als ob sie keine Stimme mehr habe. Er habe alles mit einer grossen Selbstverständlichkeit gemacht, so dass sie das Gefühl bekommen habe, es könne nicht falsch sein. Zudem habe sie zunächst nicht verstanden, was als eine Vergewaltigung gelte. Die Polizei habe es ihr erklärt und sie habe Anzeige erstattet.

Staatsanwalt beantragt 3,5 Jahre Haft

In der Befragung wurde die Frau auf einen Chateintrag angesprochen, in dem sie dem Beschuldigten einige Tage nach dem Auszug aus der Wohnung ein Smiley mit Kussmund geschickt hatte. Sie habe damals immer noch geglaubt, es verbinde sie eine schöne Freundschaft. Sie habe dann aber erkannt, dass er ihr nur etwas vorgespielt habe, was nicht echt gewesen sei, antwortete sie.

Der Staatsanwalt beantragte eine unbedingte Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Das Opfer sei in einer psychisch schwierigen Verfassung gewesen und der Beschuldigte habe dies ausgenutzt. Zwar sei der Geschlechtsverkehr zuerst einvernehmlich gewesen, doch habe es danach ein Wechsel von gewollt zu ungewollt gegeben.

Angst vor Verletzungen und Enttäuschungen

Der Beschuldigte beschrieb seine Bekannte als intelligente und oft nachdenkliche Frau mit Herz. Ihre Anschuldigungen aber seien unzutreffend. Es sei häufig so gewesen, dass sie ihn zuerst berührt habe. Mit der Zeit habe er sich beim Sex mit ihr eher schlecht gefühlt. Als sie ihn gebeten habe, aus der Wohnung auszuziehen, habe er gedacht, dass auch sie den Sex mit ihm nicht mehr wolle. Zu einer Vergewaltigung sei es jedoch nie gekommen. Der Geschlechtsverkehr sei immer einvernehmlich gewesen.

Sein Mandant habe die Welt nicht mehr verstanden, als er mit der Anzeige wegen Vergewaltigung konfrontiert worden sei, betonte der Verteidiger. Die Aussagen der Privatklägerin tönten so, als gebe sie einen immer wiederkehrenden Tagtraum wieder. Auffällig seien die Häufigkeit von Vorwürfen gegenüber Männern. So habe sie von einer früheren Vergewaltigung im Ausland erzählt, einer Würgattacke durch einen Expartner und Gewalterfahrungen durch ihren Stiefvater.

Es sei anzunehmen, dass für die Frau die Angst vor Verletzungen und Enttäuschungen ein bestimmendes Thema sei. Ihr Hinweis, der Beschuldigte habe ihr etwas vorgespielt, was nicht echt gewesen sei, deute vielmehr auf ein Gefühl von verschmähter Liebe und Liebeskummer, aber nicht auf eine Vergewaltigung hin. In der Therapie habe sie mit keinem Wort eine Vergewaltigung erwähnt, sondern lachend erzählt, sie habe Sex mit einem Mann gehabt.

Ein klassisches Vier-Augen-Prinzip

Das Kreisgericht St.Gallen fällte einen Freispruch von Schuld und Strafe. In diesem Fall handle es sich um ein klassisches Vier-Augen-Prinzip, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil. In den von der Frau geschilderten Abläufen des Geschehens seien gewisse Widersprüche erkennbar, die erhebliche Zweifel aufkommen liessen, dass es sich wirklich so zugetragen habe. Demgegenüber sei in den Aussagen des Beschuldigten kein wesentlicher Widerspruch auszumachen.

Auch sei schwer zu beurteilen, ob für den Mann tatsächlich erkennbar gewesen sei, dass die Privatklägerin den Geschlechtsverkehr nicht wollte. Das Urteil bedeute aber nicht, dass das Gericht davon ausgehe, die Frau habe bewusst die Unwahrheit gesagt. Klar sei aber, dass bei erheblichen Zweifeln an der Schuld des Angeklagten ein Freispruch erfolgen müsse.