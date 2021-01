kreisgericht Nach Marihuana, Schlägen und Schimpftirade gegen die Polizei: 36-jähriger Bosnier des Landes verwiesen Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland spricht einen Räuber schuldig, der vielfach straffällig geworden war. Er wird ausserdem des Landes verwiesen. Reinhold Meier 05.01.2021, 05.00 Uhr

Der Angeklagte legte sich unter anderem mit der Polizei an, mit 1,6 Promille im Blut. Bild: Susanne Basler

Der Angeklagte ist an Schranken nicht erschienen. Auf Vorladungen im Vorfeld hat er nicht reagiert. Einen ersten Verhandlungstermin beim Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland hat er glatt geschwänzt. Später wurde zwar eine neue Adresse im Raum Chur ruchbar. Doch auch hier war er offiziell nicht gemeldet und liess Kontaktversuche weiter unbeantwortet. Stattdessen meldete sich eine Drittperson. Der angebliche Beauftragte konnte jedoch keine Vollmacht vorlegen.

Nicht einmal dem Verteidiger gelang es, in Kontakt mit seinem Mandanten zu treten. So blieb der Beschuldigte auch dem zweiten Verhandlungstermin fern. Es wurde in Abwesenheit verhandelt und bald öffnete sich der Vorhang einer eher düsteren Szene des lokalen Drogenmilieus. Dabei ging es nicht nur um Handel von Marihuana, sondern auch um Abreibungen, Kontrollverlust und schiere Dummheiten.

Kontrolle verloren

Zu dem Raub war es gekommen, weil der 36-jährige Bosnier mit Kollegen einen Dealer in dessen Haus überfiel, um ihm Schläge gegenüber einem seiner Kollegen «heimzuzahlen». Es war ein typischer Einschüchterungsversuch mit ruppigem Auftreten und lose sitzenden Messern. Die Beute sei zwar dürftig gewesen, aber das Auftreten der Mini-Mafiosi erfülle den Tatbestand des Raubes, so die Anklage sinngemäss. Zuvor hatte der Mann den Geschäftsführer einer Bar in Chur angriffen. Als dieser die Türe verschliessen wollte, habe er ihn am Hals gepackt und in die Bar eindringen wollen.

Das gelang zwar nicht, doch eine Tätlichkeit sei das allemal, befand die Anklage. Als er wenig später samt Weinflasche von der Polizei auf einer Parkbank sitzend angetroffen wurde, kam es um ein Haar zu einem neuen Handgemenge. Denn kaum hatten die Beamten die Flasche kassiert, stürmte der Betrunkene mit einem Kollegen auf die Ordnungskräfte zu, die ihn erst kurz vor dem Körperkontakt mit Pfefferspray stoppen konnten. Unter 1.6 Promille liess er eine Schimpftirade gegen sie los.

Schweiz und Europa sind tabu

Es kam hinzu, dass er einmal als Autofahrer kontrolliert wurde. Dabei hatte er nie eine Autoprüfung abgelegt. Mehrfach liess er Schreiben des Betreibungsamtes unbeantwortet und machte auch keine Anstalten, Schulden zu zahlen. Bei einer weiteren Kontrolle wurde er mit Marihuana erwischt, das er illegal produziere, wie er darlegte. Der mitgeführte Elektroschocker erfüllte den Tatbestand der Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Mehrfach fuhr er schwarz mit der Bahn und rastete bei einer Kontrolle aus, als er den Kondukteur mit üblen Schimpfworten belegte.

Die Anklage forderte eine Haft von elf Monaten. Diese sei bedingt auszusprechen, bei einer Probezeit von vier Jahren. Dies, weil der Mann bisher - zur allgemeinen Überraschung - nicht vorbestraft war. Zudem solle aber ein Landesverweis von fünf Jahren erfolgen. Die Verteidigung forderte neun Monaten Haft und schloss sich den übrigen Forderungen nahtlos an.

Das Gericht verhängte schliesslich eine zehnmonatige Haft bei vierjähriger Probezeit und verurteilte im Übrigen antragsgemäss. Schwerer als die bedingte Gefängnisstrafe sowie eine Geldstrafe und Busse in Höhe von 1300 Franken wiegt der Landesverweis für die Schweiz und, dank Schengen, für die allermeisten europäischen Länder. Das ist bemerkenswert, weil der bisher Unbescholtene in der Region aufgewachsen ist und keinen grossen Bezug zu Bosnien hat, somit als Härtefall gelten könnte. Gehen muss er trotzdem, weil Raub ein schweres Delikt ist und sein Verhalten von einer derartigen Renitenz gegenüber der hiesigen Rechtsordnung geprägt ist, dass ein weiterer Verbleib in der Schweiz nicht tragbar erscheint. Seine B-Bewilligung ist ohnehin seit 2018 abgelaufen.