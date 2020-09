Derart krank war er dann doch nicht:

Das St.Galler Kreisgericht verurteilt einen IV-Bezüger wegen versuchten Betrugs Dem vorsitzenden Richter lagen Überwachungsvideos eines 42-Jährigen vor, die den IV-Bezüger beim Velofahren und beim zügigen Gehen zeigen. Das Kreisgericht St.Gallen spricht eine bedingte Freiheitsstrafe aus. Claudia Schmid 14.09.2020, 05.00 Uhr

Ein IV-Bezüger musste sich vor dem Kreisgericht St.Gallen verantworten. Bild: Ralph Ribi

Hat er versucht, IV-Renten zu erschleichen? Diese Frage stand im Zentrum, als sich ein 42-Jähriger in St.Gallen vor Kreisgericht verantworten musste. Nach seinem Gesundheitszustand gefragt, gab der Beschuldigte an, er habe regelmässig Panikattacken, Atembeschwerden und Gedächtnisprobleme. Zudem habe leide er an Kopf-, Rücken- und Beinschmerzen. Hinzu kämen psychische Beeinträchtigungen, gegen die er viele Medikamente nehmen müsse. Eines der Probleme, mit denen er mit dem Psychiater spreche, sei Verfolgungswahn.