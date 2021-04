Krankenversicherung Kanton St.Gallen gibt zu wenig Geld für Prämienverbilligungen aus: Regierung verspricht «bessere Zielgenauigkeit» für die Zukunft – der SP genügt das nicht Die SP verlangt, dass der Kanton St.Gallen seine Zahlungen für die Prämienverbilligung noch dieses Jahr nachbessert. Die Regierung lehnt die Motion ab, stellt aber eine «bessere Zielgenauigkeit» für die Zukunft in Aussicht. Zuletzt zahlte der Kanton weniger Geld aus als das Gesetz erlaubt. Adrian Vögele 20.04.2021, 13.01 Uhr

Die SP rechnet damit, dass die Zahl der Personen in der Sozialhilfe stark ansteigen wird. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Eigentlich sollte der Kanton St.Gallen mehr Geld für die Prämienverbilligung (IPV) in die Hand nehmen: Das Stimmvolk hat vor eineinhalb Jahren eine Erhöhung um zwölf Millionen Franken beschlossen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, 2020 lagen die Mehrkosten bei 9,5 Millionen. Der Kanton hat 242 Millionen für die IPV ausgezahlt und damit sein eigenes Budget um 17 Millionen Franken unterschritten – er erreicht nicht einmal das gesetzlich vorgeschriebene Minimum. Die Regierung zeigte sich über diese Entwicklung selber erstaunt: So sei zum Beispiel der Bedarf an IPV-Geldern für Sozialhilfebeziehende «überraschenderweise» gesunken, ebenso der Bedarf für Personen mit Ergänzungsleistungen.

Die SP verlangt jetzt eine sofortige Korrektur – und zwar für das laufende Jahr. Die Fraktion hat am Montag in der Aprilsession des Kantonsrats eine Motion eingereicht, die vom Parlament für dringlich erklärt wurde. Die SP macht konkrete Vorschläge: «Um das Budget 2021 besser einzuhalten, könnte die Regierung beispielsweise die Belastungsgrenzen senken, den Vermögensanteil, der bei der Berechnung der IPV berücksichtigt wird, senken oder den Kinderabzug erhöhen. So könnten Familien und Einzelpersonen von den hohen Krankenkassenprämien entlastet werden.»

Zu hoher Aufwand für rasche Nachzahlungen

Die Regierung hat für die kommenden Jahre Anpassungen in Aussicht gestellt, eine sofortige Korrektur lehnt sie aber ab, wie es in der Antwort auf die Motion heisst. Eine spontane Nachbesserung der Prämienverbilligung für das laufende Jahr sei nur mit erheblichem Aufwand möglich.

«Dazu müssten die bestehenden EDV-Lösungen angepasst sowie die notwendigen temporären, personellen Ressourcen der Sozialversicherungsanstalt (SVA) rekrutiert und ausgebildet werden. Dies würde zu unverhältnismässig hohen Kosten führen.»

Auch drohe bei der Abwicklung eine Überschneidung mit der IPV für das kommende Jahr.

Die Regierung gibt zu bedenken, dass Voraussagen für den Mittelbedarf bei der Prämienverbilligung sehr schwierig seien. Sie stellt aber eine Verbesserung in Aussicht. Die Fachstelle für Statistik wurde mit einer IPV-Simulation beauftragt. «Die Regierung geht davon aus, dass inskünftig eine bessere Zielgenauigkeit erreicht wird.»

SP-Kantonsrat Dario Sulzer. Bild: Benjamin Manser

SP: Bis zu 20 Millionen Franken zusätzlich liegen drin

Die SP ist mit dieser Antwort nicht zufrieden. «Wir werden weiter für eine Anpassung im laufenden Jahr kämpfen», sagt Kantonsrat Dario Sulzer auf Anfrage. Die Rahmenbedingungen für eine höhere Auszahlung seien gegeben – «der Kanton könnte bis zu 20 Millionen Franken mehr für die IPV ausgeben». Gerade vor dem Hintergrund der Coronakrise, die viele Haushalte hart treffe, sei eine Erhöhung dringend. So würden Berechnungen der Sozialhilfekonferenz Skos zeigen, dass der Anteil der Sozialhilfebeziehenden im kommendem Jahr um 20 Prozent ansteigen könnte.

Was die Fehlprognose des Kantons angeht, so sagt Sulzer: «Offensichtlich stimmt dieses Berechnungsmodell nicht.» Nur die Prognosen zu verbessern, genüge aber nicht. «Es braucht auch den politischen Willen, tatsächlich mehr Geld für die IPV in die Hand zu nehmen.»