Thurgau gewinnt: Listen säumiger Prämienzahler bleiben erlaubt

Krankenkassen Der Thurgau setzt sich durch: Die «schwarze Liste» säumiger Prämienzahler wird nicht verboten Nach jahrelangem Hin und Her hat der Kanton Thurgau sein Ziel erreicht: Er darf weiterhin eine Liste säumiger Prämienzahler führen. National- und Ständerat haben ein Verbot abgelehnt. Adrian Vögele aus Bern 02.03.2022, 15.06 Uhr

Die Kantone dürfen weiterhin Listen mit Personen führen, die ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Es nützt nichts: So lautet das Fazit vieler Kantone zu den Listen säumiger Prämienzahler. Diese sogenannten «schwarzen Listen» hätten nicht bewirkt, dass sich die Zahlungsmoral bei den Krankenkassenprämien wirklich verbessert habe. Dies, obwohl die Betroffenen nur noch in Notfällen Anrecht auf medizinische Behandlung haben. Auch der Kanton St.Gallen kam zu diesem Schluss und schaffte die Liste wieder ab.

Die Ausnahme ist der Kanton Thurgau. Er verknüpfte seine Liste mit einem Fallmanagement, in welchem die Personen direkt betreut werden - und betonte stets: Dieses System wirke sehr gut. Die Betroffenen würden nicht angeschwärzt, ihnen werde geholfen.

Thurgau verlangte mehr Spielraum – und geriet in die Bredouille

Kein Wunder, war der Thurgauer Widerstand gross, als sich das Parlament anschickte, den Kantonen das Führen solcher Listen zu verbieten. Anlass dazu war ausgerechnet eine Standesinitiative des Kantons Thurgau. Sie wurde 2015 lanciert und verlangte eine Verbesserung in einem anderen Punkt - nämlich, dass die Gemeinden künftig die Verlustscheine nicht bezahlter Krankenkassenprämien selber bewirtschaften können. Das Ziel dabei: Wenn die öffentliche Hand schon für unbezahlte Prämien aufkommen muss, soll sie sich auch direkt um das Eintreiben ausstehender Zahlungen kümmern dürfen.

Im Parlament kamen dann aber noch verschiedene andere Änderungen auf den Tisch - so auch das Verbot der «schwarzen Listen», beantragt von der Gesundheitskommission (SGK) des Ständerats. Zu den Kritikern des Instruments gehörte Kommissionspräsident Paul Rechsteiner (SP/SG), und auch Gesundheitsminister Alain Berset verlangte die Abschaffung: Es sei gefährlich, wenn medizinische Behandlungen aufgeschoben würden, weil Prämien nicht bezahlt seien.

Mit hauchdünner Mehrheit ins Ziel

Die Thurgauer Parlamentarierinnen und Parlamentarier bekämpften das vehement. Im vergangenen Sommer gelangt im Ständerat knapp die Kehrtwende: Mit 23 zu 22 Stimmen entschied die kleine Kammer, den Kantonen solche Listen weiterhin zu erlauben. Dabei blieb es auch nach der Debatte des Nationalrats in der Wintersession, in welcher sich ebenfalls diverse Thurgauer Ratsmitglieder gegen die Abschaffung der Listen wehrten. Auch hier fiel der Entscheid relativ knapp - mit 98 zu 92 Stimmen.

Jetzt hat sich der Ständerat nochmals mit dem Geschäft befasst - und nicht mehr am Beschluss gerüttelt. Damit ist klar: Der Thurgau hat sich durchgesetzt. Listen säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler bleiben den Kantonen gestattet, und die ursprüngliche Thurgauer Forderung zu den Verlustscheinen wird gesetzlich festgelegt. Die Schlussabstimmung steht zwar noch bevor, mit Widerstand ist aber nicht mehr zu rechnen.

Minderjährige dürfen nicht mehr auf die Liste

Gleichzeitig hat das Parlament mehrere Punkte im Gesetz präzisiert. So dürfen Minderjährige und junge Erwachsene in Ausbildung nicht mehr haftbar gemacht werden, wenn ihre Eltern die Krankenkassenprämien nicht bezahlen. Dass Kinder auf der Liste des Kantons Thurgau standen, löste in vergangenen Jahren scharfe Kritik aus. Seit Ende 2020 werden nur noch Erwachsene auf der Liste geführt.

Auch der Begriff des medizinischen Notfalls wurde präzisiert. Wenn eine Person ohne sofortige Behandlung gesundheitliche Schäden oder den Tod befürchten muss oder die Gesundheit anderer Menschen gefährden kann, dann hat sie Anrecht auf medizinische Behandlung - auch wenn sie auf der Liste säumiger Prämienzahler steht.

In den Debatten hatten die Thurgauer immer wieder betont, die Liste und das Fallmanagement im Kanton hätten durchaus eine positive finanzielle Wirkung: So habe die öffentliche Hand im Thurgau für das Jahr 2019 nur 3 Millionen Franken an unbezahlten Prämien übernehmen müssen, während es in vergleichbaren Kantonen 12 bis 15 Millionen gewesen seien.

