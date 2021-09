Prämienanstieg in der Ostschweiz: SVP will Antwort vom Bundesrat

Krankenkassen «Der Bundesrat muss erklären, warum die Ostschweiz abgestraft wird»: SVP-Nationalrat Mike Egger will Antworten zum Prämienanstieg Die Krankenkassenprämien sinken vielerorts, in der Ostschweiz steigen sie aber. Die SVP vermutet eine Umverteilung von Geld in die Westschweiz - und interveniert jetzt im Bundesparlament. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 30.09.2021, 17.00 Uhr

Wird die Ostschweiz bei den Prämien benachteiligt? Die Frage muss nun der Bundesrat beantworten. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die Krankenkassenprämien in der Schweiz sinken leicht. Allerdings nur im nationalen Durchschnitt. In der Ostschweiz passiert das Gegenteil: Hier steigen die Prämien. Die Unterschiede fallen auch den Gesundheitsdirektoren auf: Die Gründe für den Anstieg seien «nicht nachvollziehbar», sagte der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin (SVP) gegenüber unserer Zeitung - vor allem wenn man die effektive Kostenentwicklung im Kanton anschaue.

Sein Ausserrhoder Amtskollege Yves Noël Balmer (SP) stellte fest, dass die Prämien in ländlichen Kantonen eher zunähmen. In vielen Westschweizer Kantonen, die heute vergleichsweise hohe Prämien hätten, finde ein Rückgang statt. Urs Martin hat den Verdacht, dass «eine gezielte Umverteilung von der Ost- in die Westschweiz» stattfindet.

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Jetzt muss sich der Bundesrat dazu äussern. Der St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger reicht heute eine Interpellation ein und verlangt eine Erklärung. «Ich teile Urs Martins Befürchtung, dass hier Geld umverteilt wird. Und zwar zu Ungunsten der Ostschweiz.»

Kosten in anderen Kantonen massiv höher

Egger nennt Zahlen des Branchenverbands Santésuisse zu den Gesundheitskosten (OKP-Nettoleistungen) pro Kopf im vergangenen Jahr: 4485 Franken in Basel-Stadt, 4331 Franken in Genf - hingegen nur 3058 Franken in St. Gallen, 3081 Franken im Thurgau, 2337 Franken in Innerrhoden. «Trotzdem profitieren Basel-Stadt und Genf von markanten Prämiensenkungen, während die Prämien in der Ostschweiz steigen.» Für Egger ist klar:

«Regionen wie die Ostschweiz, die pflichtbewusst sind und ihre Gesundheitskosten im Griff haben, werden nicht belohnt, sondern abgestraft.»

Der SVP-Nationalrat will vom Bundesrat wissen, wie er diese Entwicklung begründet. Und er verlangt weitere Zahlen zur Entwicklung der Gesundheitskosten in den erwähnten Kantonen über die vergangenen fünf Jahre.

Dass die Prämien im nationalen Durchschnitt sinken würden, sei auch eine Folge davon, dass das Parlament von den Krankenversicherern verlangt habe, finanzielle Reserven aufzulösen, sagt Egger. Wie dieses Geld nun verteilt werde, sei kein Zufall, sondern eine Angelegenheit, bei der auch parteipolitische Faktoren eine Rolle spielen könnten. «Sowohl Basel als auch Genf haben linksdominierte Regierungen.»

Werbeverbot für Krankenversicherungen verlangt

Es ist nicht Eggers erster Vorstoss zum Thema. So hatte er 2019 gemeinsam mit SP-Nationalrätin Samira Marti «wirksame Massnahmen zur Kostensenkung im Gesundheitswesen» gefordert. Die beiden schlugen unter anderem ein Werbeverbot für Krankenkassen vor - ohne Erfolg. «Das hätte Einsparungen von über 50 Millionen Franken gebracht - bezogen auf das Jahr 2018», sagt Egger. Laut Bundesrat entspräche das etwa 0,2 Prozent des Prämienvolumens. «Dass der Betrag zu klein ist, kann ja kein Argument sein», sagt Egger. «Wenn wir die Kosten im Gesundheitswesen senken wollen, müssen wir irgendwo anfangen.»

St.Galler Standesinitiative wollte Belohnungen für Makler beschränken

Dies betonte auch die Linke, als das Parlament vor kurzem eine Standesinitiative des Kantons St.Gallen behandelte. Der Vorstoss verlangte, dass Krankenversicherungsberater keine Provisionen - also finanzielle Belohnungen - erhalten, wenn sie jemanden dazu bewegen, die Grundversicherung zu wechseln.

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Im Nationalrat kämpfte Barbara Gysi (SP/SG) für die Initiative: 2014 bis 2018 seien 176,5 Millionen Franken oder durchschnittlich 35,3 Millionen pro Jahr aus der Grundversicherung an Vermittlerprovisionen bezahlt worden – «35,3 Millionen Franken, die den Versicherten vorenthalten werden und die diesen dann zur Bezahlung von Rechnungen fehlen». Zwar habe das Parlament bereits einen Entscheid für eine verbindliche Regelung der Vermittlerprovisionen gefällt.

«Es können aber immer noch Provisionen bezahlt werden. Es ist also keine vollständige Aufhebung, es ist höchstens eine Selbstbeschränkung der Branche. Wie das in der Vergangenheit funktioniert hat, wissen wir: Es hat nicht funktioniert.»

Gysi setzte sich im Nationalrat durch, die grosse Kammer stimmte dem Vorstoss mit 96 zu 79 Stimmen zu. SP, Grüne und GLP waren klar dafür, die FDP klar dagegen, bei Mitte und SVP war das Bild gemischt.

Endstation im Ständerat

Der Ständerat hat nun aber die St.Galler Initiative definitiv abgelehnt, nachdem die Gesundheitskommission sich dagegen ausgesprochen hatte. Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli - er ist auch Präsident des Krankenversichererverbandes Curafutura – sagte im Namen der Kommission, das Parlament habe bereits einen Entscheid zu den Vermittlungsprovisionen getroffen. Und die Branche habe inzwischen bereits mit einer internen Vereinbarung reagiert. Diese beinhalte unter anderem eine Begrenzung der Provisionen in der Grund- und Zusatzversicherung.

Damit betrachtete die kleine Kammer die Sache für erledigt. Während im Nationalrat noch zahlreiche Bürgerliche für die St.Galler Initiative gestimmt hatten, gab es im Ständerat ausserhalb von SP und Grünen keine Befürworter - weder aus der SVP noch aus der Ostschweiz.