Reportage Krank im Untergrund: Corona ruft die unterirdischen Spitäler in Erinnerung – Ein Rundgang in Walenstadt zwischen Nostalgie und Schauder Eine Besichtigung des unterirdischen Spitals in Walenstadt zeigt:

Anlagen und Geräte sind in die Jahre gekommen. Es ist eines von sieben unterirdischen Spitälern im Kanton St. Gallen. Regula Weik 07.08.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Operationssaal im unterirdischen Spital Walenstadt.

Claudio Thoma / freshfocus

Keine 30 Sekunden sind verstrichen, schon ist er da, dieser feucht-modrige Geruch. Er schlägt einem nach wenigen Metern im unterirdischen Verbindungsgang entgegen. Und er setzt sich in der Nase fest, ungerufen, hartnäckig.

Anschluss für Sauerstoff.

Claudio Thoma / freshfocus

200 Meter sind es – vom oberirdischen zum unterirdischen Spital Walenstadt. 200 Meter Gang, schnurgerade, Beton, Rohre, Wasserpfützen, da und dort ein Stapel Material, der Gang als Stauraum. Er endet vor einer Luftschutzkellertüre. Die Schleuse. Eine zweite Türe. Dahinter liegt das unterirdische Spital, zweigeschossig, 600 Betten, 4 Operationssäle. Eines von 94 unterirdischen Spitälern in der Schweiz, eines von 7 im Kanton St. Gallen. Vergessene Anlagen. Bis Corona kam.

Stehen da nicht irgendwo noch ungenutzte Betten herum?

Als im Frühling die Pandemie anrollte, die Kantone nach zusätzlichen Spitalbetten suchten und stillgelegte Spitäler – wie etwa in Frauenfeld – reaktivierten, da erinnerte sich der eine und andere, dass da und dort unter Wiesen, Häusern und Parkplätzen ungenutzte Betten herumstehen. Doch: Wo? Wie viele? In welchem Zustand?

Gestapelte Teile von Betten. Claudio Thoma / freshfocus

Auch die Fraktion der Freisinnigen im St. Galler Kantonsparlament erinnerte sich an die früher als «geschützte Operationsstellen», abgekürzt «Gops», bezeichneten unterirdischen Spitäler. Die Freisinnigen warfen denn auch die Fragen auf: Wie steht es um die Anlagen? Sind sie im Krisenfall bezugsbereit? Im Falle einer Pandemie von Nutzen? Und ganz grundsätzlich: Bei welcher Gefährdungslage machen unterirdische Spitäler Sinn?

Anschlüsse für Sauerstoff und Lachgas

Daniel Bonderer, Leiter Technik Spital Walenstadt Claudio Thoma / freshfocus

Daniel Bonderer, Leiter Technik Spital Walenstadt, führt durch die unterirdischen Spitalräume, öffnet Türen, betätigt Lichtschalter. Küche, Technik, Liegeräume. Betten für Personal, Betten für Patienten. Kajütenbett an Kajütenbett. Einige mit Matratze und Wolldecke. Nächster Raum, Kajütenbett an Kajütenbett. Leere Bettgestelle. So geht es schier endlos weiter. Nach wenigen Minuten ist die Orientierung weg.

Bonderer bewegt sich zügig und zielsicher durch das Labyrinth von Gängen und Räumen. Er arbeitet seit 21 Jahren fürs Spital Walenstadt. Er kennt die Anlage und ihr Innenleben. Belüftet: rund ums Jahr. Entfeuchtet: im Sommer, falls notwendig. Beheizt: minimal im Winter «als Frostschutz». Im Winter sei es hier unten trockener, sagt er. Wie hoch schätzt er die aktuelle Luftfeuchtigkeit? «Um die 60 Prozent. Sie sollte nie über 70 sein.» Und die Temperatur? «15, 16 Grad.» Später zeigt die Messanlage beim Ausgang 59,7 Prozent Luftfeuchtigkeit und 16,7 Grad Celsius.

Bonderer führt über eine Treppe ins Obergeschoss des Spitals – noch immer alles tief im Boden. Die Wände lachsfarben. Der Versuch, das nicht vorhandene Tageslicht einzufangen? Oder ein Restposten? Jedenfalls eine Farbe, die nach wenigen Räumen «gnügälät».

Installationen im Untergrund. Claudio Thoma / freshfocus

Ob Bonderer auch solche Gedanken durch den Kopf gehen? Die Frage ist noch nicht ausgesprochen, da biegt er ab – Gipszimmer, Röntgen, Sterilisation. Grüne Wände, blaue Türen. Erfrischend, beruhigend.

Dann gehts in den Vorbereitungsraum für die Operationen – mit Anschlüssen für Sauerstoff und Lachgas. Spätestens vor diesem Hahn wird klar: Die Anlage hat mit der heutigen Medizin nicht mehr viel zu tun, könnte für moderne Behandlungen kaum mehr gebraucht werden. Sie wirkt aus der Zeit gefallen, technisch wie hygienisch. Bei ihrem Bau sass der Kalte Krieg noch im Nacken.

Der Gedanke, hier zu liegen, hat etwas Beklemmendes

Dann der Operationssaal: ein nüchterner OP-Tisch, eine funktionierende OP-Leuchte, eine Durchreiche fürs OP-Besteck. Die Vorstellung, hier auf dem Operationstisch zu liegen, hat etwas Beklemmendes. So wurde auch während der Coronapandemie kaum ernsthaft darüber nachgedacht, hier Patienten unterzubringen. Ein kurzer Gedanke, ja. Doch er dürfte schneller wieder weg gewesen sein als er gekommen war. Wie die Regierung über die unterirdischen Spitäler denkt, ist offen. Sie hat den Vorstoss der Freisinnigen noch nicht beantwortet.

Angezählt: die Rollen der Betten. Claudio Thoma / freshfocus

In der ganzen Schweiz gibt es 94 unterirdische Spitäler und 248 geschützte Sanitätsstellen. Sie alle wurden vor Jahrzehnten mit viel Beton gebaut, damit die Bevölkerung in einem Kriegsfall Schutz in ihnen fände. Die Finanzkontrolle des Bundes hat eine Bestandesaufnahme vorgenommen und ihren Prüfungsbericht Ende Mai vorgelegt. Fazit: Die meisten Anlagen sind «in einem unbefriedigenden Zustand» und im Katastrophenfall nicht betriebsbereit. Zudem fehle eine Gesamtvision für deren Zukunft.

200 Meter langer Verbindungsgang. Claudio Thoma / freshfocus

Auch das unterirdische Spital in Walenstadt ist über dreissig Jahre alt. Es gehört der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland. Die Räume seien fürs Spital Walenstadt «nicht betriebsrelevant», sagt Bonderer. Mit zwei wichtigen Ausnahmen: dem im Untergrund gelagerten zweistöckigen Wassertank («eine Reserve für mehrere Tage») und dem Generator für die Notstromversorgung. Ihr Zustand, das sieht selbst der Laie auf den ersten Blick, unterscheidet sich von der übrigen Anlage. Regelmässig gewartet und getestet, subito betriebstüchtig.

Zügige Rückkehr über den Verbindungsgang. Spürbarer Drang ins Freie. Die Wolken haben sich gelichtet, geben den Blick auf die Churfirsten frei. So fühlt sich leben an – oberirdisch.