Krach um wichtigen Kommissionssitz:

Lukas Reimann kritisiert die SVP-Spitze Der St.Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann wird voraussichtlich seinen Sitz in der Staatspolitischen Kommission verlieren. Grund sei sein Kampf gegen Lobbyisten, sagt er. Das SVP-Generalsekretariat widerspricht. Adrian Vögele aus Bern 04.12.2019, 16.31 Uhr

Der St.Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Alessandro Della Valle, KEYSTONE

Die einen sehen enttäuscht aus, die anderen erleichtert oder gar erfreut: Die Gemütsregungen der Bundesparlamentarier haben dieser Tage vor allem eine Ursache: Die Verteilung der Kommissionssitze. Der Kampf um die begehrtesten Mandate ist eine fraktionsinterne Angelegenheit – und führt zu Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionsvorständen und den Mitgliedern.

Das zeigt sich derzeit in der SVP: Lukas Reimann – er hatte bei den Wahlen das beste Resultat aller St.Galler Nationalräte erzielt – rechnet damit, dass er seinen Sitz in der Staatspolitischen Kommission (SPK) verliert. Der Fraktionsvorstand schlägt ihn nicht mehr für die SPK vor, wie der 37-Jährige auf Anfrage sagt.

Für die Transparenz-Initiative gestimmt

Für Reimann ist der Fall klar: Das Manöver hängt mit seinem Engagement gegen Lobbyisten im Bundeshaus zusammen. Für dieses Thema ist die Staatspolitische Kommission zuständig – und Reimann gehört zu den wenigen SVP-Parlamentariern, die sich für mehr Transparenz beim Lobbying einsetzen. Dies zeigte sich zuletzt in der Abstimmung am Montag im Nationalrat: 42 SVP-Mitglieder wollten nicht auf eine Initiative eintreten, die strengere Offenlegungspflichten für Lobbyisten fordert. Reimann und sieben weitere Fraktionskollegen stimmten hingegen dafür. Schon in der Staatspolitischen Kommission, die das Geschäft vorbereitete, sei ihm gedroht worden, sagt Reimann: «Mir wurde gesagt, es brauche Leute in der Kommission die parteikonform stimmen würden.» In der Kommission waren die Befürworter der Initiative noch knapp in der Minderheit: Mit 12 zu 11 Stimmen wurde das Eintreten abgelehnt. Im Nationalrat sah es anders aus: Mit 107 zu 66 Stimmen trat die grosse Kammer auf das Geschäft ein.

Diese Abstimmung hätten wohl manche in der SVP-Fraktion noch nicht verdaut, stellte Reimann mit Blick auf seinen wackelnden SPK-Sitz fest. Zwar sind die Diskussionen um die Kommissionsmandate noch in Gang, definitiv entschieden wird erst nächste Woche. Reimann hat aber wenig Hoffnung, dass sich das Blatt für ihn nochmals wendet.

Partei argumentiert mit sinkender Sitzzahl

Das SVP-Generalsekretariat widerspricht Reimanns Darstellung. «Gemäss dem Beschluss des Fraktionsvorstandes ist Lukas Reimann deshalb nicht für die SPK vorgeschlagen, weil die SVP-Fraktion in den Kommissionen neu nur noch sieben Sitze und in einer Kommission sogar nur noch sechs Sitze hat (davor waren es acht bis neun Sitze)», schreibt Mediensprecherin Andrea Sommer. «Mit dieser geringeren Anzahl Kommissionssitze ist es schlicht nicht mehr möglich, dass jedes Fraktionsmitglied Einsitz in mehreren Kommissionen hat.» Lukas Reimann sei «für eine Kommission» vorgeschlagen und solle zudem Mitglied der Delegation für die Pflege der Beziehungen zur Republik Österreich bleiben. Reimanns Sitz in der Rechtskommission dürfte ihm demnach erhalten bleiben.