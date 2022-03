Benzinpreise: Was Ostschweizer Transportunternehmen sagen

Kostenexplosion «Wir spüren jeden Kilometer»: Was Ostschweizer Fahrlehrer, Taxiunternehmer und Transporteure zu den hohen Benzinpreisen sagen Solche extremen Preisaufschläge habe man noch nie erlebt, sagt Martin Lötscher vom Schweizerischen Nutzfahrzeugverband Astag zu den steigenden Benzinpreisen seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Auch Fahrlehrern sowie Car- und Taxiunternehmern machen die hohen Kosten zu schaffen. Olivia Jasek und Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Die Spritpreise schiessen regelrecht in die Höhe. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Vergangene Woche haben die Benzinpreise die Zwei-Franken-Marke überschritten. Zum Vergleich: Anfang März kostete ein Liter Bleifrei im Schnitt noch 1,88 Franken. Doch wie wirken sich die rasant steigenden Benzinpreise auf verschiedene Unternehmen aus, die ihr Geld auf den Strassen erwirtschaften? Wir haben bei Fahrschulen, Transport-, Car- und Taxiunternehmen nachgefragt.

Solche extremen Preisaufschläge in einer so kurzen Zeit habe man noch nie erlebt, sagt Martin Lötscher vom Schweizerischen Nutzfahrzeugverband Astag. Die Auswirkungen auf die Transportbranche seien enorm, da Diesel immer noch der wichtigste Treibstoff sei für Nutzfahrzeuge. Ursprünglich mache der Preis für Treibstoffe etwa 15 Prozent der Gesamtkosten eines Transportes aus. Im Moment seien es 17–18 Prozent. Pro Lastwagen entspräche dies einer Teuerung von 125 Franken pro Füllung. Die Teuerung dieser Kosten treffe am Ende alle.

«Die höheren Kosten müssen an die Verladerschaft weitergegeben werden. Diese wiederum müssen diese Kosten auf ihre Produkte umlegen, was am Schluss den Konsumenten trifft und die Teuerung anheizt.»

Taxiunternehmen stemmen die Teuerung selbst

Anders sieht die Situation beim grössten Taxianbieter in St.Gallen aus. Man plane aktuell keine Preiserhöhung für Kunden, sagt Samuel Holenstein, Geschäftsführer von Herold Taxi. Die momentanen Mehrausgaben würden durch eine Verminderung der Marge gestemmt. Eine Tankladung eines einzelnen Taxis sei etwa 13 Prozent teurer geworden, dies entspräche ungefähr 14 Franken. Nach der Pandemie sei das Unternehmen einfach froh, wieder mehr Fahrgäste begrüssen zu dürfen.

«Es ist aktuell nicht der richtige Zeitpunkt, die Preise zu erhöhen. Wir sind dankbar für jede Fahrt, die wir nach den letzten schwierigen zwei Jahren durchführen dürfen, und wälzen nicht jegliche Kosten auf die Kunden ab.»

Ein Bild während der Pandemie – wartende Taxis am Bahnhof St.Gallen. Bild: Nik Roth (18. Februar 2020)

Treibstoffzuschläge bei Carreisen?

Im Moment noch nicht viel von den steigenden Spritpreisen spürt die Thurgauer Heini Car AG. Dafür sei die Coronakrise noch zu präsent, sagt Geschäftsführer Daniel Heini. Kostenpunkte wie die Preisänderungen von Treibstoffen regelt das Unternehmen mit Hilfe einer umfangreichen Kalkulation. Diese wird alle drei Monate auf den jeweils aktuellen Spritpreis angepasst. «Meines Wissens sind wir eines von wenigen Unternehmen, die dies so handhaben», sagt Heini.

Eine Tagesfahrt beim in Frauenfeld stationierten Carunternehmen Scheiwiller kostet für Kundinnen und Kunden rund 1200 Franken. Roman Scheiwiller, der Vater des Geschäftsführers, sagt: «Aufgrund der aktuellen Lage wird das Unternehmen ab April prüfen, ob künftig Treibstoffzuschläge verrechnet werden.»

Fahrschulen müssen Preise erhöhen

Gemäss Ravaldo Guerrini, Präsident des Ostschweizer Fahrlehrer-Verbands, geht es der Branche aktuell alles andere als gut. So zwingt die Entwicklung der Benzinpreise nicht nur die Transporteure, Taxi– und Carunternehmen zu Anpassungen. Er sagt: «Seit Jahrzehnten haben die Fahrschulen keine grossen Preiserhöhungen getätigt.» So lagen im Jahr 2000 die Lektionenpreise bei durchschnittlich 87 Franken für 50 Minuten, was noch immer dem heutigen Durchschnitt entspricht. Auf langfristige Sicht können die einzelnen Unternehmen aber nicht in diesem Stil weitermachen. Guerrini:

«Entweder sinkt der Gewinn stetig oder die Fahrschulen müssen Preiserhöhungen vornehmen.»

Bereits seit Anfang Jahr verlangt Margrith’s Fahrschule in Tägerwilen zwei Franken mehr pro Stunde. «Wir spüren jeden Kilometer», sagt Fahrlehrerin Margrith Künzi. Pläne, wie sie mit der erschwerten Situation umgehen will, hat sie schon geschmiedet:

«Wir müssen künftig mehr theoretische Aspekte in die Fahrstunde miteinbeziehen.»

Auf die Qualität der Lektionen dürfe dies aber keine negativen Auswirkungen haben.

Elektromobilität als mögliche Alternative

Um die hohen Benzinpreise zu umgehen, bietet die Fahrschule Mehrwerth-Drive in Weinfelden seit einem halben Jahr Fahrstunden mit dem Elektroauto Hyundai Ioniq an. 90 Prozent aller Schülerinnen und Schüler verzichten beim Fahrenlernen auf Verbrennungsmotoren. Laut Fahrlehrer René Werth eine gelungene Alternative: «Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv.» Ein Nachteil seien wiederum steigende Kosten: «Die Strompreise haben in den letzten drei Monaten nochmals zusätzlich angezogen.»

