«Kosten spielen keine Rolle»: Die Suche in Vättis nach dem verunglückten Spanier geht weiter – wie lange ist unklar

Nach Canyoning-Unfall in Vättis: Schlechtes Wetter verunmöglicht Weitersuche nach vermisstem Mann

Am frühen Mittwochabend ist es in Vättis in der Parlitobelschlucht zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Dabei kamen drei Männer ums Leben, ein vierter wird nach wie vor vermisst. Wegen des schlechten Wetters kann die Suche auch am Freitag nicht fortgesetzt werden.