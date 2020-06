Kolumne Kopfloser Jüngling und glücklose Uni Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 13.06.2020, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger Bild: Coralie Wenger

Seit Anfang Jahr gibt es keine Promillegrenze mehr. Zumindest auf Schiffen unter 2,5 Meter Länge, nicht motorisierten Gummibooten bis vier Metern, Strand-, Paddel- und Ruderbooten. Stattdessen muss pro mitfahrende Person ein Rettungsmittel an Bord sein. Nebst Rettungsring oder Boje darf es offensichtlich auch eine leere Flasche sein.

In Wildhaus will eine religiöse Gruppierung das alte Gemeindehaus umbauen. Zu einem Ort, an dem die Mitglieder in Sicherheit sind, wenn der Weltuntergang kommt. Im Obertoggenburg hält sich die Begeisterung in Grenzen. «An einer missionierenden Sekte hätten wir keine Freude», sagt der Gemeindepräsident. Verständlich – mit den beiden Bergbahn-Unternehmen gibt es in der Region schon zwei davon.

Um mehr Platz zu bieten, hat der Gemeinderat von Horn die ansonsten frei zugängliche Festwiese der Badi zugeschlagen. Und eingezäunt. Das gefällt nicht allen Hornern. Weil die draussen die Fleischschau neu gratis haben, während die Darsteller drinnen jetzt auch noch Eintritt zahlen müssen.

Bereits mehrfach haben Vandalen einer Brunnenfigur auf dem St.Galler Rosenberg den Kopf abgeschlagen. Diesmal allerdings ist der Kopf des Jünglings nicht wieder aufgetaucht. Vielleicht hat ihn sich ja der Täter aufgesetzt. Weil sogar ein behauener Steinbrocken mehr Grips hat als der eigene Schädel.

Gut ist, was gross ist. Darum bleiben die Obstbauern immer öfter auf Kirschen sitzen, die weniger als 24 Millimeter Durchmesser haben. Was tun? Die Antwort ist einfach: Die alten Hochstämmer umhauen und durch Niederstammanlagen ersetzen. Wenn diese einmal Früchte tragen, sind dann die kleinen Kriesi wieder gefragt. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Gossau erhält ein neues Stadtmagazin. Herstellen wird es allerdings nicht die einheimische Cavelti AG, sondern die Druckerei Appenzeller Volksfreund. Die Verlegerin Franziska Cavelti hat dafür kein Verständnis und wirft dem Stadtrat mangelnden politischen Mut vor. Dabei hat sich dieser nur am Evangelisten Markus, Kapitel 6 orientiert: Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.

Der Zoll hat in St.Margrethen einen Schmuggler gefasst, der Potenzmittel in die Schweiz bringen wollte. Versteckt war der Stoff in Guetzli-Packungen. Das kostet den Ertappten 500 Franken Busse. Für den interessierten Laien wäre interessant zu wissen: Ist die Einfuhr von Guetzli in Potenzmittelverpackungen auch strafbar und wie hoch ist die Busse?

Aufgrund der Corona-Regeln dürfen sich in der Goldacher Badi maximal 700 Personen aufhalten. Der Gemeinderat ruft die Bevölkerung deshalb auf, für warme Sommertage ein Alternativprogramm zu planen. Baden kommen sollen sie, wenn es kalt und nass ist. Das Saisonabo gilt auch dann.

Seit 2017 geht es nur noch abwärts. Letztes Jahr hat die HSG im Ranking der weltbesten Universitäten weitere 30 Plätze verloren. Jetzt reicht es gerade noch für Rang 428 und innerschweizerisch für Rang 6. Von der ETH mit Rang sechs weltweit ist man auf dem Rosenberg Lichtjahre entfernt. Doch Ranglisten gibt es viele – und vor allem zwei zeigen, dass St.Gallen die Zürcher durchaus schlagen kann. Im Fussball und beim Abwasser liegen wir vorn. Nirgendwo in der Schweiz ist mehr Kokain drin.