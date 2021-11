Krebsforschung: Thurgau und Uni Konstanz arbeiten eng zusammen

Kooperation Die Grundlagenforschung kennt im Thurgau keine Grenzen «Zwischen Immunabwehr und Krebsentstehung»: Der Kanton Thurgau und die Universität Konstanz forschen grenzüberschreitend. Und das mit grossem Erfolg. Judith Schuck 09.11.2021, 16.20 Uhr

Thomas Uetz (links), Fachlehrer Chemie an der Kantonsschule Romanshorn, moderierte die Fragerunde mit Daniel Legler und Thomas Brunner. Bild: Judith Schuck

Forscher beidseits des Rheins stellten am Montagabend in der Kantonsschule Romanshorn ihre neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse grenzüberschreitender Forschung der Öffentlichkeit vor. Nachdem der Anlass vergangenen Herbst wegen Corona nicht durchgeführt werden konnte, freuten sich die Thurgauer Regierungsratspräsidentin Monika Knill und die Rektorin der Universität Konstanz Katharina Holzinger, dass er dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung abgehalten werden konnte.

«Die Pandemie hat uns deutlich gemacht, wie verletzlich wir als Menschen und als Gesellschaft gegenüber Krankheitserregern sein können», sagte Monika Knill in ihrer Begrüssungsrede.

«Gleichzeitig hat sie uns die Bedeutung von leistungsfähigen Forschungsinfrastrukturen vor Augen geführt.»

Dank ungeheurer Forschungsanstrengung sei es möglich geworden, rasch Impfstoffe zu entwickeln, die uns helfen sollten, unser Leben wieder zu normalisieren.

«Es ist vielleicht kein Zufall, dass in einer Zeit, die auch ohne das Virus von einem gesellschaftlichen und technologischen Umbruch geprägt ist, Innovationen bei einem Teil der Menschen auf Skepsis oder Ablehnung stossen.» Doch Innovationen gelten als der Schlüssel zum Erfolg. Vertrauen in die Wissenschaft sei daher wichtig.

Erkenntnisse wichtig für die Krebstherapie

Thomas Brunner ist Professor für Biochemische Pharmakologie an der Universität Konstanz. Er referierte über Entzündungsreaktionen in Haut und Darm und wie diese sowohl das Immunsystem hemmen, als auch eine Tumorbildung begünstigen können. Der Dickdarm gilt als grösste Oberfläche an Deck- und Drüsenzellen im Körper. «Seine Grösse entspricht in etwa der eines Tennisplatzes», so der Forscher. In den Auswölbungen und Einstülpungen der Dickdarmschleimhaut tummeln sich eine Vielzahl an Bakterien und Pilzen, das sogenannte Mikrobiom. Aber auch jede Menge Immunzellen, die krankmachende Keime beseitigen.

«Sie machen in der Regel einen Superjob. Wenn sie ihn zu gut machen, kommt es zu chronischen entzündlichen Darmerkrankungen.»

Überschiessende Immunreaktion wie bei den chronischen Entzündungen können Krebs verursachen. Hierbei spielen vom Körper produzierte Stresshormone wie die Glucocorticoide eine wesentliche Rolle. Diese Erkenntnisse seien wichtig für die Krebstherapie: Wenn ein Tumor nur wenig Glucocorticoide produziere, stünden die Überlebenschancen bei Darmkrebs sehr gut. «Andernfalls ist der Verlauf meist drastisch», sagte Brunner.

Gute und schlechte Nachbarschaft bei Zellen

Daniel Lengler ist operativer Leiter des Biotechnologischen Instituts Thurgau in Kreuzlingen. Er bekleidet zudem eine Professur an der Universität Konstanz und in Bern. Dort lernten sich die beiden Schweizer Wissenschafter bereits im Studium kennen.

Lengler forscht über die Wanderung von Immunzellen und wie in diesem Zusammenhang Metastasen, also Tochtergeschwüre einer Krebszelle, entstehen können. In seinem Vortrag erläuterte er, wie sich eine Immunantwort auf einen fremden Stoff entwickelt und die Abwehrzellen letztlich antigen- spezifisch exakt auf diesen Antikörper reagieren können. Dafür wanderten die sogenannten dendritischen Zellen von Botenstoffen angelockt über das Lymphsystem zu den Lymphdrüsen, wo sie die krankmachenden Zellen bekämpften:

«Wir haben ein Immunsystem, das die infizierte Zelle sofort erkennt und auslöscht.»

Spezifische T-Zellen könnten so auch Krebszellen abtöten. Hierbei sei der Lockstoff Prostaglandin wichtig, was in Zusammenarbeit mit den dendritischen Immunzellen bessere Therapiechancen für Krebserkrankungen bedingen könne. Botenstoffe wie das Flotillin-2 koordinieren den Orientierungssinn einer Abwehrzelle, damit sie den richtigen Weg zu ihrem Einsatzort in den Lymphdrüsen findet. Tumorzellen missbrauchen Botenstoffe teilweise auch, um Metastasen zu bilden. «Diese Metastasenbildung können wir mit Molekülen verhindern.» Lengler glaubt, mit Flotillin-2 ein solches Molekül gefunden zu haben.

An diesem Beispiel sehe man, dass es gute und schlechte Nachbarschaften bei Zellen gebe. «Eine gute Nachbarschaft bringt die Zelle schneller ans Ziel. Unsere grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist wiederum für die Forschung sehr wichtig», betont er.

Fitness, Wohlgefühl und probiotischer Joghurt

Rektorin Katharina Holzinger wollte in Anschluss an sein Referat wissen, wie es zu dieser guten oder schlechten Nachbarschaft käme. Darauf antwortete Daniel Lengler, dies habe mit der Balance von Körper und Immunsystem zu tun. «Es gibt wahrscheinlich viel mehr Krebs- entstehungen, die das Abwehrsystem aber dermassen schnell unter Kontrolle bringen, dass wir sie überhaupt nicht bemerken.» Eine gute Nachbarschaft könne mit guter Ernährung, körperlicher Fitness oder Wohlgefühl gepflegt werden.

Die Frage, ob wir dem Darm etwas Gutes tun könnten, in dem wir «gute Bakterien» mit der Nahrung aufnehmen, beantwortete Thomas Brunner: «Probiotische Bakterien können im Darm helfen. Im Darmmikrobiom geht es darum, Nischen zu besetzen. Wenn diese von guten Bakterien besetzt werden, haben die schädlichen keinen Platz mehr. Ich kann hin und wieder einen probiotischen Joghurt nur empfehlen.»