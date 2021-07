Neuer Oedenhof in Wittenbach: Betonwüste oder urbanes Zentrum?

Kontroverse Öd, öder, Oedenhof? Die Geister scheiden sich an der neuen Überbauung im Wittenbacher Zentrum Beim neuen Supermarkt im Wittenbacher Zentrum dominieren Asphalt und Parkplätze. Für die einen eine Betonwüste, für andere ein tolles urbanes Zentrum. Melissa Müller 15.07.2021, 05.00 Uhr

Die Migros in Wittenbach war drei Jahre lang eine Grossbaustelle. Am 27. Mai wurde die 60 Millionen Franken teure Überbauung mit drei Häusern eröffnet. Bild: Michel Canonica

«Oedenhof – wohnen, einkaufen, verweilen»: Mit diesem Slogan wirbt die Migros Ostschweiz für ihre neue Überbauung in Wittenbach. Zum Verweilen haben viele Wittenbacherinnen und Wittenbacher aber keine Lust. Der Eingang an der Romanshornerstrasse präsentiert sich mit einem breiten Asphaltstreifen. Es gibt ein paar Behindertenparkplätze und Kurzzeitparkplätze sowie ein Café unter einem schmalen Betonvordach. «Hier wurde für Autos gebaut, nicht für Menschen», mokiert sich ein Leserbriefschreiber.

Im neuen Freiluft-Café neben der Migros gebe es das «Abgasfeeling inklusive». Die Bezeichnung «urban» ist für ihn Schönfärberei:

«Das ‹urban Feeling› wird sich schon noch einstellen in Form von ‹urban Heating›, wenn die riesigen Asphaltflächen sich aufheizen in den Hitzewellen.»

Freie Sicht auf viel Beton: das Café Time unter dem schmalen Betonvordach neben dem Einkaufszentrum. Andri Vöhringer

In der Stadt St.Gallen redet man viel von entsiegelten Asphaltflächen, von begrünten Fassaden und Bäumen gegen den Hitzestress. Städteplaner sind sich einig: Je weniger Asphalt, desto besser – denn so wird der Boden weniger heiss und kann mehr Wasser speichern. Ist dies in Wittenbach im Jahr 2021 noch kein Thema?

Überbauung wird nicht als Zentrum wahrgenommen

Ein Besuch vor Ort. Vor dem Einkaufszentrum stöbert eine ältere Frau im Pflanzensortiment. Das neue Zentrum sei ein seelenloser Ort, findet sie:

«Hier fehlt etwas.»

Ein paar Pflanzenkübel würden den Platz vor der Migros freundlicher machen, findet die Kundin. «In Wittenbach wird alles zubetoniert.» Der benachbarte Oedenhofplatz zwischen Post und Raiffeisenbank sei eine Fortsetzung der Tristesse. «Jesses, da ist nur Beton.» Ein paar Gemüsehochbeete stehen herum, aber sie wirken verloren. «Da könnte doch auch die Bank etwas unternehmen und den Platz verschönern», meint die Rentnerin.

Der Platz neben Bank und Post mit den Gemüsehochbeeten. Bild: Melissa Müller

Wittenbach habe ein neues Zentrum bekommen, sagte Architekt Markus Bollhalder bei der Eröffnung der 60-Millionen-Franken-Überbauung im Mai. Sie umfasst zwei Türme mit 59 Wohnungen, mehreren Geschäften und 175 Tiefgaragenplätzen. Ein Zentrum? Das sei eine kühne Behauptung, findet eine Dorfbewohnerin. Wittenbach habe kein Zentrum und keinen Dorfkern. Dies sei historisch bedingt: «Das Dorf ist aus einer Ansammlung von Weilern entstanden.»

Ein Lob für die breiten Parkplätze

Im Café Time nippt ein junger Mann an einem Ananassaft. «Mehr Grün würde diesem Platz gut tun», findet auch er.

Ein anderer Gast lobt hingegen die moderne Überbauung des St.Galler Architekturbüros Bollhalder/Eberle. Sie sei gelungen und passe zu Wittenbach. Diese Meinung teilt ein Rentner mit Baseballmütze, der zwei kleine Hunde spazieren führt: «Es hat schön breite Parkplätze.» Und dass fast alle Wohnungen vermietet sind, spreche für sich. Beliebt sind diese, weil im kompakten Zentrum alles in wenigen Schritten erreichbar ist: Café, Drogerie, Pizzeria, Post, Bank, Zug und Bus.

Eine Sitzgelegenheit vor dem Oedenhof. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Lust hat, hier zu verweilen», sagt eine Wittenbacherin. Bild: Melissa Müller

Die Kellnerin betont, dass das Café Time nichts dafür könne, dass da so viel Asphalt ist. Man sei gut gestartet, bekomme Lob für die schöne Inneneinrichtung mit den blauen Samtsesseln und vielen Zimmerpflanzen. An den Wänden wächst echtes Moos. Der Aussenbereich mit den Stühlen und Tischen sei provisorisch und werde ebenfalls noch begrünt: «Wir werden Pflanzentöpfe aufstellen zur Abgrenzung.»

Das Café Time kommt in Wittenbach gut an. Bild: PD

Zwei Mütter spazieren mit einer Kinderschar vorbei. «Sieht wie ein Gefängnis aus», spottet eine der Frauen über den achtstöckigen Wohnturm. Das sieht eine Alleinerziehende anders, die mit ihrem Sohn auf dem Töffli unterwegs ist. Sie würde sofort in den Oedenhof einziehen. Eine Zweieinhalbzimmerwohnung koste hier aber 1600 Franken. «Das kann ich mir nicht leisten», sagt die junge Frau. In Wittenbach gebe es kaum noch bezahlbaren Wohnraum für Leute mit wenig Geld. Über dem Hiob-Brocki an der St.Gallerstrasse gebe es die letzten günstigen Wohnungen – aber der alte Wohnblock sei dem Abbruch geweiht.

Bäume und Solarstrom

Laut Andreas Bühler, Sprecher der Migros Ostschweiz, wurde beim Bauen auf die Nachhaltigkeit Wert gelegt. Erwartungsgemäss sagt er: «Aus unserer Sicht überzeugt die neue Zentrumsüberbauung in Wittenbach in jeder Hinsicht.» Die Flächen seien schon vorher mit Gebäuden, Parkplätzen, Anlieferungsrampen und Verkehrswegen bebaut gewesen. Die Bepflanzung rund um die Häuser sei noch frisch und werde noch üppig wachsen. Auch das Dach der Verkaufsflächen sei mit einheimischen Pflanzen begrünt. Die Dächer der Wohnbauten seien zudem mit Fotovoltaikanlagen bestückt, welche die Läden mit Strom versorgen.

Auch der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble schwärmt:

«Ich finde den Neubau sehr attraktiv. Wittenbach bekommt dadurch einen urbanen Charakter.»

Gemeindepräsident Oliver Gröble. Bild: Michel Canonica

Die Gemeinde habe die Begrünung entlang der Bahnhofstrasse sowie die Baumpflanzungen als Ersatz für die ehemalige Kastanienallee angeordnet. Zudem sei die Gemeinde für die Bäume entlang der Romanshornerstrasse und der Adlerstrasse verantwortlich. «Wir sind stetig bemüht, noch mehr grüne Elemente einzubauen.» Das aktuellste Beispiel sei die Neugestaltung der Grüntalstrasse. Auch bei den geplanten Tempo-30-Zonen beabsichtige man, teilweise Bäume zu setzen.