Autoposer: St.Galler Städte wollen mehr Kompetenzen für Polizei

Kontrollen Gegen Autoposer und Raser: Städte wollen mehr Kompetenzen für ihre Polizisten – die St.Galler Regierung lehnt ab Im Kampf gegen Autoposer beissen Kantonsräte aus Wil und Rorschach bei der Regierung erneut auf Granit. Jetzt liegt der Ball beim Bund – und dort tut sich etwas. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 06.10.2021, 11.52 Uhr

Im Kanton St.Gallen wurden im vergangenen Jahr 380 Autoposer angezeigt, 41 Fahrzeuge wurden stillgelegt. Bild: Kapo SG

Polierte Karosserien, röhrende Motoren, quietschende Reifen: Seit Beginn der Coronapandemie sorgen Autoposer mit störender Fahrweise vermehrt für Ärger – auch in der Ostschweiz. Allein in St.Gallen wurden im vergangenen Jahr 380 solche Schaufahrer angezeigt. Brennpunkte sind beispielsweise Rorschach und Wil. Die Stadt Wil bekämpft das Phänomen inzwischen mit verschiedenen Mitteln, teils auch mit Strassensperrungen. Kantonsräte aus diesen Regionen haben bei der St.Galler Regierung mehrmals Druck gemacht und griffige Massnahmen verlangt. Ausser den verstärkten Polizeikontrollen sieht diese allerdings kaum Möglichkeiten, das Problem zu bekämpfen. Als der Ruf nach Lärmmessgeräten laut wurde, antwortete die Regierung, für den Einsatz solcher «Lärmblitzer» gebe es keine gesetzliche Grundlage. Dafür sei der Bund zuständig.

Stadtpolizisten sollen Tempokontrollen durchführen dürfen

Dario Sulzer, Wiler Stadtrat und Kantonsrat (SP). Bild: Benjamin Manser

In einem weiteren Vorstoss schlagen Dario Sulzer (SP, Wil), Robert Raths (FDP, Rorschach) und Yvonne Suter (Die Mitte, Rapperswil-Jona) vor, dass Polizeikräfte der Gemeinden die Kantonspolizei zumindest bei Tempokontrollen unterstützen – «um gegen Raser und Autoposer gleichermassen vorgehen zu können». Die Ratsmitglieder wollen wissen, ob die Kantonspolizei den Gemeindepolizisten Geschwindigkeitsmessgeräte zur Verfügung stellen könnte. Oder ob es in Frage kommt, dass Gemeinden solche Geräte selber finanzieren und dafür auch Bussengelder kassieren dürfen.

Regierung will das Gesetz nicht ändern

Auch das lehnt die St.Galler Regierung jetzt ab. Eine Geschwindigkeitsüberwachung durch die Gemeinden sei gesetzlich nicht vorgesehen. Die Kantonspolizei arbeite bei den Kontrollen aber eng mit den Gemeinden zusammen. Und: «Weder können und müssen die Gemeinden Geschwindigkeitsmessgeräte finanzieren noch ist eine Übertragung der fraglichen Bussgelder an die jeweiligen Gemeinden vorgesehen.» Die Regierung will am heutigen System festhalten, eine kantonale Gesetzesänderung will sie nicht.

Stillgelegte Fahrzeuge nach einer Autoposer-Kontrolle der St.Galler Kantonspolizei in Rapperswil-Jona. Bild: Kapo SG

Die Thurgauer Regierung hofft währenddessen auf eine Verschärfung der nationalen Vorschriften: So soll die Polizei den Verursachern von mutwilligem und vermeidbarem Lärm auf der Stelle ihren Führerausweis abnehmen können, so wie dies bis 2012 möglich war.

Jetzt arbeitet der Bundesrat Vorschläge aus

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga (SP). Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Damit ist klar: Der Ball liegt beim Bund. Auch im eidgenössischen Parlament sind die Autoposer ein Dauerthema. Nebst anderen hat auch die Thurgauer SP-Nationalrätin und Verkehrspolitikerin Edith Graf-Litscher Druck gemacht: Es brauche einen Massnahmenplan gegen die lärmigen Schaufahrer.

Inzwischen hat das Bundesparlament dem Bundesrat dazu einen definitiven Auftrag erteilt. Auch Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga (SP) sieht Handlungsbedarf, wie sie im Ständerat sagte:

«Wir haben von den kantonalen Polizeien klare Rückmeldungen bekommen, dass sie eine stärkere Unterstützung bei ihrer Vollzugstätigkeit wünschen, und zwar sowohl in technischer wie auch in rechtlicher Hinsicht.»

Eine Minderheit im Ständerat wandte ein, der Vollzug funktioniere schon heute. Und bis zuverlässige Lärmmessgeräte zur Verfügung stünden, könne es noch Jahre dauern. Die Mehrheit wollte davon nichts wissen und stimmte der Motion zur Bekämpfung übermässigen Motorenlärms zu.

Der Bundesrat hat ausserdem im August einem Vorstoss gegen illegales Chiptuning von Automotoren zugestimmt. Er will das Problem näher analysieren. Das Parlament hat diesen Vorstoss noch nicht behandelt.