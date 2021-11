Kontrolle verloren Wagerswil (TG): Verheerende Frontalkollision fordert sechs Verletzte Bei einer Frontalkollision in Wagerswil wurden sechs Personen verletzt. 20.11.2021, 21.28 Uhr

Zum Unfall kam es am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Weiler Egelshofen. Ein 31-Jähriger verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit dem Auto einer 37-Jährigen. Dabei wurden der Unfallverursacher sowie seine zwei Mitfahrer mittelschwer, die Frau und ihre zwei Kinder leicht verletzt.