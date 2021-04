Kommentar «Stopp Tierleid»: Die Initianten für ein Stacheldrahtverbot haben mit viel Druck viel erreicht Die Gesetzesinitative gegen landwirtschaftliche Zäune als «Todesfallen» für Wildtiere ist dank einem austarierten Gegenvorschlag der Regierung weitgehend erfüllt worden und kommt nicht vors Volk. Das müsste auch die Bauernschaft freuen. Marcel Elsener 20.04.2021, 05.00 Uhr

Im stillen Kämmerlein ausgeheckt: Die Vertreter der Stopp-Tierleid-Initiative und der St.Galler Bauernverband haben in letzter Minute einen Kompromiss errungen. Bild: Benjamin Manser

«Stopp Tierleid»: Mit ihrem Titel und den drastischen Bildern hatten die Initianten für ein Verbot von Stacheldraht und anderen unnötigen Zäunen von Anfang an die Oberhand. Rasch brachten sie die Unterschriften zusammen, kaum jemand zweifelte an einem Ja an der Urne. Das Anliegen ist populär: Niemand will Rehe in Zäunen qualvoll verenden sehen. Und viele naturverbundene Menschen ärgern sich über alte Stacheldrähte in Wäldern und Netze auf Wiesen, die nach der Weidezeit stehen bleiben.