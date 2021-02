Kommentar St.Galler Kantonsrat verwässert Gegenvorschlag zur Tierleid-Initiative : Den Bauern droht der Absturz Eine knappe Mehrheit des St.Galler Kantonsrats beharrt auf weiteren Ausnahmen vom Stacheldrahtverbot. Das ist unverständlich. Denn der regierungsrätliche Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stopp dem Tierleid» wäre vor dem Volk wohl mehrheitsfähig gewesen. Die Bauern haben sich mit ihrem Powerplay einen Bärendienst erwiesen. Michael Genova 17.02.2021, 17.56 Uhr

CVP-Fraktionschef Andreas Widmer ist Geschäftsführer des kantonalen Bauernverbands: Er hat sich in der vorberatenden Kommission für weitere Ausnahmen vom Stacheldrahtverbot eingesetzt. Bild: Benjamin Manser

Es ist eine kuriose Wendung. Erst auf Druck des Kantonsrats erarbeitete die St.Galler Regierung einen Gegenvorschlag zur Stopp-Tierleid-Initiative. Nun lehnt eine knappe Mehrheit auch diesen Vorschlag ab und beharrt auf weiteren Ausnahmen. Die Bauern haben mit ihrem Lobbying ganze Arbeit geleistet.

Doch das ist ein trügerischer Etappensieg. Mit ihrer Strategie der Verwässerung gehen die Gegner eines effektiveren Tierschutzes ein hohes Risiko ein. Denn der Gegenentwurf der Regierung ist gut austariert. Er kommt den Bauern entgegen, indem er etwa Stacheldrähte bei gefährlichen Absturzstellen weiterhin erlaubt. Zudem berücksichtigt er die Kernanliegen der Initianten. Die jetzige Vorlage bezeichnet Regierungsrat Beat Tinner hingegen als «zahnlosen Tiger»: zu Recht.

Da hilft es wenig, wenn Bauernvertreter darauf verweisen, dass durch Stacheldrähte weniger Tiere umkommen als durch Weidezäune. Sie vergessen, dass Stacheldraht in der Wahrnehmung vieler Menschen ein unnötig grausames Instrument aus der Vergangenheit ist. Zudem gibt es mit Elektrozäunen wirksame Alternativen. Die Bauern haben sich mit ihrem Powerplay einen Bärendienst erwiesen. So droht ihnen an der Urne der Absturz.