Kommentar St.Galler Kantonsfinanzen: Die Verdoppelung des Sparpakets ist voreilig Die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrats erhöht das Sparvolumen von 60 auf 120 Millionen Franken. Mit diesem blinden Sparentscheid verpasst es das Parlament, der Bevölkerung offenzulegen, wo künftig Leistungen abgebaut werden. Sparen ist zwar unvermeidlich, doch der Weg aus der Coronakrise führt auch über Investitionen. Michael Genova 16.02.2021, 17.24 Uhr

Finanzdirektor Marc Mächler (FDP) warb für ein schrittweises Vorgehen, doch die bürgerliche Ratsmehrheit verdoppelte am Mittwoch das Sparpaket von 60 auf 120 Millionen Franken. Bild: Benjamin Manser

Die Prognosen sind düster, die Coronakrise setzt dem Kanton St.Gallen finanziell schwer zu. So weit, so unbestritten. Bestritten war am Mittwoch jedoch, wie die Regierung auf die prognostizierten Millionendefizite reagieren sollte. Während die SP die «konstant pessimistische Budgetierung» bemängelte, sprach die SVP von «dringendstem Handlungsbedarf».

Zurzeit ist es aber noch schwierig zu bestimmen, wie stark die schlechte Konjunktur und oder eher strukturelle Gründe für die Defizite verantwortlich sind. Das gibt der freisinnige Finanzdirektor Marc Mächler offen zu. Dass die bürgerliche Mehrheit trotzdem auf einer Verdoppelung des Sparpakets beharrt, ist bedauerlich. Es ist ein blinder Sparentscheid, ohne der Bevölkerung offenzulegen, wo künftig Leistungen abgebaut werden. Es wäre deshalb klüger gewesen, vorerst dem 60-Millionen-Paket der Regierung zuzustimmen – und genaue Analysen abzuwarten.

Dass der Kanton sparen muss, ist unvermeidlich. Dass die SVP aber mitten in der Krise eine Steuersenkung fordert, ist unverständlich. Das ist angesichts der zusätzlich ausgeschütteten SNB-Millionen kaum zu erklären. Und das verdeutlicht auch ein Blick in den Kanton Zug, der den Kantonssteuerfuss für drei Jahre senken will. Nur könnte die finanzielle Lage beider Kantone unterschiedlicher nicht sein: Zug hat gerade einen Rekordüberschuss von einer Viertelmilliarde Franken angekündigt, in St.Gallen ist das Gegenteil der Fall.

Trotz Spardruck darf der Kanton gerade in der Krise nicht vergessen, in die Zukunft zu investieren. Das ist zentral für die wirtschaftliche Erholung. Er tut dies bereits über die Härtefallhilfe für Unternehmen. Und er sollte auch Menschen mit tiefen Einkommen nach der Krise wieder finanziell auf die Beine helfen – zum Beispiel durch höhere Prämienverbilligungen.