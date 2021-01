Kommentar St.Galler Impfkampagne – so kann das noch lange dauern Bis Ende Januar kann der Kanton St.Gallen gerade einmal drei Prozent der Bevölkerung impfen. Das ist ein ernüchternder Start der gross angekündigten Impfaktion. Doch zurzeit fehlt der Impfstoff – schnelle Linderung ist nicht in Sicht. Michael Genova 19.01.2021, 19.27 Uhr

Michael Genova. Bild: Ralph Ribi

Die Schweiz ist wieder im Lockdown, die ganze Hoffnung ruht auf den Corona-Impfstoffen. Doch so schnell werden sie die Krise nicht beenden können – auch im Kanton St.Gallen nicht. Dies wurde klar, als am Dienstag Regierungspräsident Bruno Damann vor die Presse trat und inständig bat: «Haben Sie Geduld!»



Das Problem ist zurzeit nicht die Logistik, sondern die Verfügbarkeit des Impfstoffes. Bis Ende Januar will der Kanton alle Impfdosen verteilt haben: 17’000 Dosen von Pfizer/Biontech und ab nächster Woche 11’700 Dosen von Moderna, die an Hausarztpraxen geliefert werden. Das ist ein bescheidener Start, wie ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht. Mit den Januar-Dosen können 14’350 Personen geimpft werden - das entspricht gerade einmal 3 Prozent der St.Galler Bevölkerung.

Im Gegensatz zu anderen Kantonen hat St.Gallen noch keine grossen Impfzentren eröffnet, sondern setzt auf eine dezentrale Impfstrategie. Erst wenn ab April mehr Impfstoff vorhanden sein wird, will der Kanton voraussichtlich vier Zentren eröffnen. Das ist zwar weniger publikumswirksam, ergibt aber durchaus Sinn. Zurzeit muss jemand die schwierige Entscheidung treffen, welche Risikopatienten den knappen Impfstoff erhalten. Das können Hausärzte am besten.

In den kommenden Monaten sollte der Kanton den Fortschritt der Impfkampagne laufend transparent machen. Das ist ein wichtiges Signal an Ärzteschaft und Bevölkerung. Hier besteht Verbesserungsbedarf, denn zurzeit fehlt ein kantonales Impfmonitoring. Für den gegenwärtigen Rückstand macht das Gesundheitsdepartement das Bundesamt für Gesundheit verantwortlich, dessen IT-Tool nicht zuverlässig funktioniert habe. St.Gallen arbeitet deshalb an einer eigenen Lösung – andere Kantone wie Basel Stadt waren hier schneller.

Das Zwischenfazit der angelaufenen Impfkampagne fällt insgesamt ernüchternd aus – schnelle Linderung ist nicht in Sicht. Zu gross sind die derzeitigen Lieferengpässe. Zu gross ist die Ungeduld der coronamüden Bevölkerung.