Steigende Hospitalisationen: Ein Weckruf an alle Impfzauderer

Kommentar Steigende Hospitalisationen in der Ostschweiz: Das ist ein Weckruf an alle Impfzauderer In den Ostschweizer Kantonen steigt die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten sprunghaft an. Nun ist es höchste Zeit, sich impfen zu lassen. Nur so kann eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden – die Gefahr ist längst nicht gebannt. Michael Genova 18.08.2021, 18.33 Uhr

Coronapatient auf der Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen. Diese Bilder häufen sich wieder. Bild: Arthur Gamsa

Die Zeichen in der Pandemie stehen wieder einmal auf Sturm. Die Ostschweizer Kantone führen bei Infektionsrate und R-Wert die nationalen Statistiken an. Und auch die Hospitalisationen sind in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen: Seit Sonntag hat sich in St.Galler Spitälern die Zahl der Covid-Patienten verdoppelt, auf den Intensivstationen sogar verdreifacht.

Vieles erinnert an die Lage zu Beginn der zweiten Welle im vergangenen Herbst. Und doch ist etwas anders: Es gibt einen Impfstoff, der für alle verfügbar ist. Gerade in den Ostschweizer Kantonen zögern viele noch mit dem Piks. Das ist unverständlich. Die Folge: Vor allem ungeimpfte Reiserückkehrer landen zurzeit in den Ostschweizer Spitälern – darunter vermehrt auch jüngere Personen. Das sollte für die vielen Zauderer ein Weckruf sein.

Das Kantonsspital St.Gallen warnte am Mittwoch eindringlich davor, dass es auf den Intensivstationen schon bald wieder zu Engpässen kommen könnte. Lebenswichtige Operationen müssten erneut verschoben werden. Diese Gefahr ist trotz Impfstoff nicht gebannt. Wer sich impft, hilft also auch, knappe Spitalbetten freizuhalten – und übernimmt Verantwortung für seine Mitmenschen.

Doch auch die Ostschweizer Kantone könnten angesichts ihrer tiefen Impfquoten mehr tun. Sie haben in den vergangenen Wochen eher schwache Signale ausgesendet. Erst dauerte es lange, bis ihre Impfkampagnen in die Gänge kamen, dann sprachen sie sich gegen präventive Coronatests und Luftfilter an Schulen aus. Und diese Woche holte St.Gallen die Verwaltungsangestellten aus dem Homeoffice zurück an den Arbeitsplatz. Das wirkt so, als wäre die vierte Welle noch weit entfernt. Die Ostschweizer Kantone haben im vergangenen Herbst erst spät reagiert – sie sollten diesen Fehler nicht wiederholen.