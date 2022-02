Standesinitiative für Schnellstrasse BTS braucht politische Hilfe

KOMMENTAR Schnellstrasse BTS: Ohne eine koordinierte Kampagne nützt auch eine Standesinitiative nichts Die Thurgauer Standesinitiative zur Rettung der Schnellstrasse BTS ist nicht falsch. Aber jetzt sind auch die Vertreter im nationalen Parlament in der Verantwortung. David Angst 18.02.2022, 05.10 Uhr

Martina Pfiffner Müller, FDP, befürwortet im Grossen Rat die BTS-Standesinitiative. Donato Caspari / chmedia

Der politische Thurgau ist wachgerüttelt worden. Nach intensiver Debatte hat der Grosse Rat eine Standesinitiative beschlossen: Der Bundesrat soll die Bodensee-Thurtal-Strasse BTS in sein nächstes Entwicklungsprogramm aufnehmen. 76 Mitglieder stimmten dafür, 43 dagegen. Man darf sich nicht blenden lassen. Ohne flankierende Massnahmen nützt diese Standesinitiative nichts. Sie muss eingebettet werden in eine koordinierte Kampagne politischer Überzeugungsarbeit.

Dazu beitragen mögen die Petition oder die Statements der Wirtschaftsverbände. Gefordert sind jetzt aber vor allem die Vertreterinnen und Vertreter des Thurgaus im eidgenössischen Parlament, ihre politischen Fähigkeiten und Beziehungen spielen zu lassen. Einfach wird das so oder so nicht. Die Gegner der BTS traten denn auch schon wie Sieger auf. Sie hatten es ja schon immer gewusst, dass es so herauskommen würde.

Mehrere Ratsmitglieder nahmen auch die zuständige Regierungsrätin Carmen Haag in Schutz. Sie sei von der «Thurgauer Zeitung» zu Unrecht kritisiert worden, sagten sie. Natürlich fiel der Entscheid, über den man jetzt so hitzig diskutiert, nicht in Frauenfeld, sondern in Bern. Nur hat es die Thurgauer Politik bis jetzt nicht geschafft, die entscheidenden Leute in jenem «Bundesbern» davon zu überzeugen, dass der Kanton Thurgau ein gutes, ja sogar umweltverträgliches Projekt hat, das Anerkennung verdienen würde.

Sehr einfach machen es sich indessen die Gegner der BTS.

Sie tun so, als habe es im Thurgau nie eine Volksabstimmung gegeben. Sie wärmen die Diskussion auf, die wir vor zehn Jahren geführt haben. Und sie tun so, als ob das Bundesamt für Strassen Astra eine göttliche Instanz wäre. Das Astra ist Teil der Bundesverwaltung und hat das umzusetzen, was die Politik ihm vorgibt, und nicht umgekehrt. Es gibt einen Thurgauer Volksentscheid, und der ist zu respektieren. Auch wenn er für das UVEK nicht verpflichtend ist, so ist er doch eine sehr hohe Legitimation für Thurgauer Politiker, sich dafür einzusetzen.

Peter Dransfeld, GP, Gegner der Initiative. Donato Caspari / chmedia

Die Gegner benehmen sich ausserdem so, als ob 45,4 Prozent der Bevölkerung klüger wären als die übrigen 54,6 Prozent. Sie mögen das glauben, aber so funktioniert unsere direkte Demokratie nicht. Es gibt nämlich seit der Volksabstimmung von 2012 keine relevanten neuen Argumente, die gegen den Bau der BTS sprechen würden. Vielleicht abgesehen davon, dass die Strasse doppelt so teuer wird wie damals angenommen. Der Klimawandel war damals schon hinlänglich bekannt – nur politisch noch nicht so erfolgreich bewirtschaftet. Und auch der Verschleiss des Kulturlandes und wie man ihn abfedern könnte, wurde vor der Abstimmung von 2012 ausführlich thematisiert.

Die Diskussion wurde vor zehn Jahren schon geführt

Diese Diskussion wurde geführt, und die Stimmberechtigten haben in Abwägung aller Vor- und Nachteile eine Entscheidung getroffen, und zwar zugunsten der Schnellstrasse. Dass wir jetzt, zehn Jahre nach der Abstimmung, noch nicht viel weiter sind, ist nicht die Schuld der geplagten Bürgerinnen und Bürger, die unter der unbefriedigenden Situation leiden. Es ist ein Resultat der Politik.

Edith Wohlfender, SP, Gegnerin der Initiative. Donato Caspari / chmedia

Die BTS wird vom Bund finanziert, und wenn sie nicht gebaut wird, so wird das Geld für etwas anderes ausgegeben. Die Thurgauer zahlen in jenem Fall genau gleich viel Steuern und Abgaben, haben aber nichts davon. Der Bund hat seit der Volksabstimmung vor zehn Jahren Milliarden von Franken in Strassenbauprojekte investiert – nur nicht im Thurgau. Nur ein Beispiel: Ein 2,1 Kilometer langer Umfahrungstunnel eines einzelnen Dorfes im Kanton Obwalden kostet 270 Millionen Franken. Es darf also nicht überraschen, wenn man eine 30 Kilometer lange Schnellstrasse für 1,7 Milliarden Franken veranschlagt. Man kann nur erahnen, wie viel die Umfahrungsprojekte kosten, von denen jetzt wieder die Rede ist. Wohl kaum weniger.

Es ist die Aufgabe der Thurgauer Politik, diese Überzeugungsarbeit auch in Bern zu leisten. Der Regierungsrat und die eidgenössischen Parlamentarier müssen jetzt in den sechsten Gang schalten und versuchen, die BTS zu retten. Und jemand muss dies koordinieren.