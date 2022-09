Absturz von Wil West: Vor allem eine Schlappe für die Regierung

Kommentar Prestigeprojekt Wil West gescheitert: Das ist vor allem eine Schlappe für die St.Galler Regierung Die St.Gallerinnen und St.Galler haben die Arealentwicklung Wil West an der Urne gnadenlos versenkt. Das ist eine bittere Niederlage für die Regierung, weil es ihre Fähigkeit in Frage stellt, eine wirtschaftliche Dynamik in Gang zu setzen. Michael Genova Jetzt kommentieren 25.09.2022, 19.45 Uhr

Das umstrittene Industriegebiet Wil West hat an der Urne keine Chance. Bild: Simon Tanner

Die St.Gallerinnen und St.Galler sagen überraschend Nein zur Arealentwicklung Wil West. Sie versenken damit ein Prestigeprojekt mit Signalwirkung, das andere Regionen zu Ähnlichem hätte inspirieren sollen.

Das ist eine bittere Schlappe für die St.Galler Regierung, weil es die Fähigkeit der Exekutive in Frage stellt, eine aktive Wirtschaftspolitik zu betreiben. Und es ist eine verpasste Chance für den Kanton, der seit Jahren gegen die Abwanderung von Fachkräften kämpft und eine positive wirtschaftliche Dynamik dringend bräuchte.

Wie kann es sein, dass die Bevölkerung Nein sagt zu einem Projekt, dass der Region Wil dereinst 2000 bis 3000 neue Arbeitsplätze bescheren sollte? Und dies bei überschaubaren Investitionskosten von 35 Millionen Franken, die der Kanton durch den Verkauf der Grundstück wieder einnehmen wollte.

Einen wichtigen Anteil an diesem Resultat haben die St.Galler Polparteien. Auf der einen Seite die SP, deren Parteileitung die Nein-Parole beschloss, weil ihr das Projekt zu wenig grün war. Es war aber auch ein programmatisch-ideologisches Nein («Eine andere Wirtschaft ist möglich»), das die Parteileitung da ausrief. Urbane Linkswähler etwa in der Stadt St.Gallen dürften diesem Ruf gefolgt sein.

Auf der anderen Seite überraschte die SVP-Kantonalpartei relativ spät im Wahlkampf mit einer Kehrtwende und verabschiedete die Nein-Parole. Das Nein-Lager verwies auf den Verlust von Kulturland und die negativen Auswirkungen auf den Selbstversorgungsgrad der Schweiz. Ein Argument, das angesichts des Ukrainekriegs vor allem in den SVP-dominierten Landgemeinden gewirkt haben dürfte. Insofern verdeutlicht das Resultat auch die Kluft zwischen der bäuerlicher Basis und den wirtschaftsliberalen Vertretern der Partei.

Die grösste Verantwortung am Absturz von Wil West trägt allerdings die St.Galler Regierung. Sie hat über ein Jahrzehnt in die Vorbereitung dieses Grossprojektes investiert. Und doch hat sie unterschätzt, dass die geopolitischen Verwerfungen die Sensibilität in der Bevölkerung verschoben haben. Umso mehr hätte sie für Wil West kämpfen müssen.

Die Regierung muss sich fragen: War sie präsent genug in allen Regionen und hat sie die innovativen und grünen Aspekte des Vorhabens genügend hervorgehoben? Und von diesen hätte es durchaus einige gegeben. So wäre es sinnvoll gewesen, die industrielle Entwicklung an einem Ort zu konzentrieren, weil der Kanton so der Zersiedlung entgegenwirken und wuchernde Industriezonen in Landgemeinden verhindern könnte. Wil West hätte das Zentrum von Verkehr entlasten können und neben dem Autobahnanschluss waren auch ÖV- und Veloanbindungen geplant. Und auch das verlorene Kulturland wäre kompensiert worden.

Wil West war der ambitionierte Versuch, als St.Galler Regierung aktiv eine wirtschaftliche Dynamik anzustupsen. Das ist ihr nun gründlich missglückt – und das ist das vielleicht Bitterste an diesem Nein. Eine Exekutive kann keine wirtschaftliche Entwicklung befehlen. Sie kann aber Rahmenbedingungen schaffen, welche diese begünstigen. Wenn sie keine Mehrheiten dafür findet, dann ist ihre politische Gestaltungskraft grundsätzlich in Frage gestellt.

