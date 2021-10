Kommentar: Die Abwehrhaltung ist kontraproduktiv

Kommentar Ostschweizer Widerstand gegen Impfoffensive: Die Abwehrhaltung ist kontraproduktiv Die Ostschweizer Regierungen können der nationalen Impfoffensive wenig Gutes abgewinnen. Nun sind ihre eigenen Ideen gefragt. Mit ihrer passiven Haltung senden sie falsche Signale aus – damit werden sie ihre impfskeptische Bevölkerung nicht überzeugen. Michael Genova Jetzt kommentieren 06.10.2021, 19.11 Uhr

Fehlende Kostendeckung: Die Ostschweizer Kantone schlagen vor, den Hausärzten eine höhere Entschädigung für Impfungen zu bezahlen. Bild: Cyril Zingaro/Keystone

Die Ostschweizer Kantone stehen am Ende der nationalen Impfrangliste. Und trotzdem lehnen die hiesigen Regierungen die meisten Vorschläge der bundesrätlichen Impfoffensive ab. Wie kann das sein?



Impfbusse lehnen sie ab, weil sie kaum nachgefragt würden. Impfberater lehnen sie ab, weil die Hausärzte die besseren Berater seien. Und Impfgutscheine seien ein «Hohn», weil damit Zögerer belohnt würden. Nur die Impfwoche stösst auf Anklang. Immerhin machen die Ostschweizer Kantone einen eigenen Vorschlag: Sie fordern, dass die Ärzteschaft eine höhere Entschädigung für die Impfung erhält. Das ist ein kluger Vorstoss, doch es braucht mehr eigene Ideen statt blosser Ablehnung.

Überhaupt sollten sich die Ostschweizer Regierungen überlegen, welches Bild sie in der Öffentlichkeit abgeben. Seit Ausbruch der Pandemie sind sie im Reaktionsmodus. Sie tun nur, was sie unbedingt müssen. Mit dieser passiven Haltung senden sie falsche Signale an die Bevölkerung.

Der Kanton Graubünden macht es anders. Er war von Anfang an viel experimentierfreudiger unterwegs. So war er etwa Vorreiter bei den Corona-Massentests oder bei repetitiven Tests an Schulen. Und er schuf ein Bewusstsein dafür, wie wichtig die Impfung für das Überleben des Tourismus ist. Mit dem Resultat, dass im ländlichen Graubünden die Impfquote über dem Schweizer Durchschnitt liegt. Das zeigt: Die Wahrnehmung bestimmt die Realität. Die Bündner Regierung konnte mit ihrer Offenheit die Impfbereitschaft beeinflussen.

Und wie steht es um das Argument der Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg-Bless, dass mehr Druck nur den Widerstand erhöhe? Es mag sein, dass sie diesen Widerstand zuletzt verstärkt gespürt hat. Doch Überzeugungsarbeit ist ein Marathon. Die Regierungen dürfen das Rennen nicht frühzeitig aufgeben. Um es deutlich zu sagen: Bisweilen ist es auch ihre Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger zu nerven – und weiterhin zu vermitteln, wie wichtig die Impfung für unsere Gesellschaft ist. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit beharrlichem Gleichmut und nüchternen Argumenten.