Kommentar Neue Köpfe, neues Glück im St.Galler Schulstreit Der St.Galler Schulstreit ist beendet. Die Stadt und die Gewerkschaft haben sich versöhnt. Sie beabsichtigen, künftig zusammenzuarbeiten. Nach jahrzehntelangen Streitereien wäre das etwas Neues – und sehr wünschenswert. Daniel Wirth 19.05.2021, 16.10 Uhr

Es geht aufwärts in der Zusammenarbeit zwischen Schulverwaltung und Lehrergewerkschaft. Thomas Hary

Es schien, als wäre der Streit zwischen der Lehrergewerkschaft und der Dienststelle Schule und Musik der Stadt St.Gallen eine unendliche Geschichte. Da wurde während Jahrzehnten so viel Geschirr zerschlagen, da wurde über Jahre derart emotional argumentiert und rücksichtslos kritisiert - es war eine Tragödie mit vielen Hauptfiguren auf beiden Seiten.

Diese Hauptfiguren sind nicht mehr die gleichen: Im vergangenen Jahr gab es in der Dienststelle Schule und Musik, in der Direktion Bildung und Freizeit und an der Spitze der Lehrergewerkschaft personelle Wechsel. Das war der Schlüssel zur Beendigung der heillosen Auseinandersetzung. Nun scheinen die Ressentiments beseitigt. Die Vorgeschichte könnte endlich in den Hintergrund treten.

Jetzt wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet. Papier ist geduldig, könnte sagen, wer es böse meint. Doch es scheint tatsächlich, als wäre die verbrannte Erde abgetragen, damit neuer, fruchtbarer Boden beackert werden kann. Was es jetzt braucht: offene, ehrliche Kommunikation und ein neues Rollenverständnis, das auf gegenseitiger Wertschätzung aufbaut. Ein Anfang ist gemacht.