Spital Wattwil: Die Schliessung kann nicht gebremst werden

Kommentar Nein zum Spital Wattwil – der Wind hat in der Spitalfrage gedreht Den Befürworterinnen und Befürwortern des Spitals Wattwil ist gelungen, was nicht zwingend zu erwarten gewesen war: Sie haben das gesamte Toggenburg für ihr Anliegen gewinnen können. Doch darüber hinaus fanden sie keine Verbündete. Das Volk beurteilt die Spitalfrage heute anders – als bei der letzten grossen Spitalabstimmung 2014. Regula Weik 13.06.2021, 15.50 Uhr

Spital Wattwil. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Das Kantonsparlament hatte Anfang Dezember beschlossen, keine weiteren Millionen mehr ins Spital Wattwil zu stecken. Nun kommt das Volk zum selben Schluss. Das Toggenburger Regionalspital soll nicht fertig umgebaut werden. Darum ging es am Wochenende an der Urne – um nicht mehr und nicht weniger.

Weder bestand die Möglichkeit, die von Parlament und Regierung beschlossene Schliessung des Spitals rückgängig zu machen, noch wurde darüber abgestimmt, einen privaten Investor in die Wüste zu schicken.

Der Ausgang der Abstimmung macht deutlich: Die Mehrheit der St.Galler Bevölkerung steht hinter der neuen Spitalstrategie. Nicht nur in Regierung und Parlament hat ein Umdenken stattgefunden – auch in der Bevölkerung. Sie ist bereit für Spitalschliessungen. Sie glaubt nicht mehr an eine Gesundung der kleinen Landspitäler und sie ist nicht länger willens, Geld zu schütten für Spitäler, die aufgrund ihrer geringen Patientenzahl kaum je aus ihrer misslichen finanziellen Situation herausfinden werden.

Auch wenn in der kämpferischsten Region im Kanton, dem Toggenburg, die Bevölkerung fast geschlossen hinter dem Spital Wattwil steht: Darüber hinaus fanden die Toggenburger kaum Verbündete. Das muss ihnen zu denken geben. Sie alleine können das Spital Wattwil weder retten noch halten. Sie tun gut daran, sich zu fragen, was längerfristig erfolgversprechender ist: Ein Weiterkämpfen mit allen politischen und juristischen Mitteln und damit die Ungewissheit für Spitalmitarbeitende, Patientinnen und Patienten auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Oder ein Einschwenken auf die neue Spitalstrategie und ein aktives und konstruktives Mitarbeiten an einer guten, künftigen Notfall- und Gesundheitsversorgung für die Region – jetzt, da konkrete Vorschläge der Regierung dafür auf dem Tisch liegen.