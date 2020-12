Kommentar Geschenkt wird später Der Thurgau setzt bei der Coronahilfe auf Darlehen für Unternehmen, die im Einzelfall nicht zurückgezahlt werden müssen. Fast 50 Millionen Franken stehen bereit. Christian Kamm 17.12.2020, 18.05 Uhr

Die Thurgauer Regierung übt den Spagat. Einerseits sieht auch sie alle Notwendigkeit, den Betrieben zu helfen, die coronabedingt und damit unverschuldet in eine Notlage geraten sind. Auf der anderen Seite gehört es zur DNA der Exekutive dieses Kantons, mit Steuergeldern sparsam umzugehen. Was also tun?