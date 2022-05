Stimmrechtsalter 16: Doch die Jugend weiss kaum Bescheid

KOMMENTAR Geschichte der Schweiz? Viele 16-Jährige wissen kaum Bescheid - weil man sie ihnen nicht vermittelt hat Der Kanton Zürich entscheidet am Wochenende, ob künftig auch 16- und 17-Jährige abstimmen dürfen. Kann man machen, doch es löst das Grundproblem nicht: Dass im Land der direkten Demokratie zu viele junge Menschen von Politik und Geschichte zu wenig verstehen. Ein Fehler des Schulsystems. Stefan Schmid 12.05.2022, 05.00 Uhr

Haben die alten Eidgenossen die Neutralität erfunden? Wer weiss. Edi Ettlin

Nehmen wir ein aktuelles Beispiel. Russland überfällt die Ukraine. Wie verhält sich die Schweiz? Neutral natürlich, sagen die meisten. Doch was heisst das konkret? Dürfen Waffen geliefert werden? Muss der Bundesrat Sanktionen übernehmen und den Krieg verurteilen? Sollen wir uns gar der Nato annähern?

Um solche Fragen beantworten zu können, muss man ein paar Dinge wissen – zum Beispiel den Unterschied zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Sicher hilfreich ist auch, wenn man die Entstehung der schweizerischen Neutralität geschichtlich etwas einordnen kann. Schlacht von Marignano 1515 oder doch eher Wiener Kongress 1815? Wollte das Land neutral sein oder wurde uns diese Haltung von aussen aufgezwungen? Fragen, die zu viele nicht einmal ansatzweise beantworten können.

Die Neutralitätsdebatte im Zuge des Ukraine-Kriegs entlarvt, wie schlecht es um das historische Wissen der Schweizer Bevölkerung steht.

Dabei geht es hier nicht um Peanuts. Es geht um ein zentrales Grundverständnis unseres Landes.

Mit der Neutralität wird Politik gemacht. Wer sie nicht versteht, kann auch die Politik nicht nachvollziehen und wird viel eher Opfer von Verführern und Aufwieglern.

Angesichts der jahrelangen, systematischen Abwertung des Geschichts- und Staatskundeunterrichts an den Schweizer Schulen, müssen wir leider stark vermuten, dass es um die politischen und historischen Kenntnisse unserer Jugendlichen nicht besser bestellt ist. Wer die Chance hat, ein Gymnasium zu besuchen, kann die Wissenslücken immerhin noch etwas schliessen. Doch alle anderen wissen über das politische System der Schweiz und dessen historischen Grundlagen höchstens bruchstückhaft Bescheid.

Das ist für ein Land, das sich stolz direkte Demokratie nennt, ein ungenügendes Zeugnis.

Es wäre falsch, das einfach so hinzunehmen. Die schulische Hinwendung zum Sprachunterricht und später zu den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ging zu stark auf Kosten des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Allgemeinwissens. Dabei sind derlei Kenntnisse entscheidend, ob Menschen das System kennen, in welchem sie leben - und es damit auch zu schützen und zu erhalten wissen.

Ganz dem woken Zeitgeist entsprechend, kommt im Kanton Zürich am Sonntag die Senkung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 vors Volk. Inklusion heisst das Zauberwort. Bloss: Ist es sinnvoll, jungen Menschen ein Stimmrecht zu geben, wenn sie doch über wichtige Zusammenhänge wenig informiert sind, es sei denn, Mutter oder Vater haben es ihnen im privaten Rahmen beigebracht?

Natürlich geht die Schweiz nicht unter, wenn auch 16- und 17-Jährige künftig abstimmen und wählen dürfen. Die wenigen Studien, die es dazu gibt, zeigen gar eine leichte Tendenz zu einer höheren Stimmbeteiligung, wenn Menschen früh integriert werden. Alles schön und gut.

Doch wichtiger aber wäre es, auf nationaler Ebene ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen, den geschichtspolitischen Schlendrian der Kantone zu beenden, der sich mit der Schaffung des trendigen, aber beliebigen Faches «Räume, Zeiten, Gesellschaft» breitgemacht hat.

Geschichte und Staatskunde müssen aufgewertet und mit konkreten Bildungszielen in der obligatorischen Schule versehen werden. Wenn das die Kantone, in deren Hoheit Schulfragen sind, nicht schaffen, muss halt der Bund eingreifen. Ein Land wie die Schweiz darf nicht zulassen, dass Schulabgängerinnen Begriffe wie Föderalismus, Volksrechte oder Neutralität kaum erklären können. «Ohne Grundkenntnisse über die jüngere Geschichte des Landes fehlen wesentliche Elemente für das Verstehen politischer Zusammenhänge», schreibt ein Sekundarlehrer in der NZZ. Er hat recht.

Das Problem ist nicht, dass 17-Jährige noch nicht abstimmen dürfen. Das Problem liegt darin, dass sie von der schweizerischen Demokratie unverschuldet viel zu wenig verstehen.