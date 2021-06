Diese Bibliothek ist ein Aufbruch für die Stadt St.Gallen

Kommentar Neue Zentrumsbibliothek in St.Gallen: Dieses Projekt ist ein Aufbruch für die Stadt Das Siegerprojekt für die neue Zentrumsbibliothek am St.Galler Blumenmarkt überzeugt durch seine zahlreichen Begegnungsmöglichkeiten. Ein verengter Blick auf die Kosten von 137 Millionen wird dem Vorhaben nicht gerecht. Eine Bibliothek als sinnliche Stätte des Austausches ist im digitalen Zeitalter notwendiger denn je. Michael Genova 23.06.2021, 18.41 Uhr

Innenansicht mit Lesegalerien: Die neue St.Galler Zentrumsbibliothek soll Medien für Unterhaltung, Freizeit, Bildung und wissenschaftliches Arbeiten an einem Ort zur Verfügung stellen. Bild: PD

Da ist er nun, dieser Ideenraum für die Bevölkerung - moderner Bildungstempel und Begegnungsort der Zukunft zugleich. Kanton und Stadt St.Gallen haben am Mittwoch den Entwurf für eine gemeinsame Bibliothek am Blumenmarkt vorgestellt.

Das Siegerprojekt der Berliner Staab Architekten überzeugt durch seine transparente Schlichtheit, die Einsichten ins Innenleben des Gebäudes gewährt. Das grosse Volumen des neuen Annexbaus ist gewöhnungsbedürftig, doch fügt es sich harmonisch in den Strassenverlauf ein und nimmt Rücksicht auf die historische Umgebung. Zu hoffen ist, dass der Neubau im Innern nicht elitär-minimalistisch daherkommt und alle Bevölkerungsgruppen gleichermassen anspricht.

137 Millionen Franken für eine Bibliothek aus Glas und Beton. Wie ist das im digitalen Zeitalter noch zu rechtfertigen? Kaum ist das Siegerprojekt vorgestellt, sprechen die Jungfreisinnigen von einem «verschwenderischen Umgang mit unseren Steuergeldern» und bringen das Provisorium in der Hauptpost als permanente Lösung wieder ins Spiel. Ein Vorgeschmack auf die kommenden Diskussionen in Stadtparlament und Kantonsrat. Dabei ist unklar, ob diese Lösung überhaupt viel billiger wäre. Eine frühe Kostenschätzung für eine grosse Bibliothek in der Hauptpost lag bei 90 Millionen Franken. Zum Vergleich: In ein neues Busdepot will die Stadt St.Gallen 100 Millionen Franken investieren.

Bei der gemeinsamen Bibliothek geht es um viel mehr. Es geht um einen städtebaulichen Aufbruch, der das Leben zurück ins Stadtinnere führen kann. Und es geht um eine gesellschaftliche Piazza der Zukunft. Es sind denn auch die geplanten Elemente der Begegnung, die beim Siegerprojekt besonders überzeugen: der Bibliotheksplatz im Innenhof, das Café, die Lernterrasse und Dachterrasse. Insofern ist die neue Bibliothek ein Projekt für die digitale Zukunft. Für eine Zukunft, in der wir persönliche Begegnungen und sinnliche Erfahrungen mehr denn je brauchen werden.